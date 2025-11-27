Um grupo policiais militares de Bauru organiza para o dia 14 de dezembro, um domingo, a partir das 9h, uma partida solidária que reunirá no Estádio Mirante Ferroviário (campo do Triagem) os próprios agentes de segurança, assim como atletas do futebol amador e também craques do futebol nacional.

Entre as feras do gramado estarão Alecgol e Lela, pai e filho bauruenses que defenderam grandes clubes do Brasil, inclusive o Noroeste. Alecsandro também foi artilheiro por Vasco, Flamengo e Palmeiras, além de campeão da Libertadores pelo Atlético Mineiro. Lela dispensa apresentações: campeão brasileiro pelo Coritiba e ex-jogador da seleção brasileira.

Uma das estrelas do jogo será Miraildes Maciel Mota, a Formiga, ex-jogadora que disputou sete Copas do Mundo pela seleção brasileira. Ela também conquistou duas medalhas de prata olímpicas e foi vice-campeã mundial.