O Hospital Beneficência Portuguesa de Bauru realiza, nesta quinta-feira (27), uma programação especial em alusão ao Dia Mundial da Prevenção de Lesão por Pressão. A iniciativa, com o lema "Diga não à Pressão por Lesão!", tem como objetivo reforçar a importância dos cuidados que evitam esse tipo de lesão, comum em pacientes com mobilidade reduzida e que pode gerar complicações sérias quando não prevenida adequadamente.

As atividades começam às 8h, no Salão Nobre, com dinâmicas voltadas às equipes assistenciais, reforçando orientações práticas sobre identificação de riscos, mudanças de decúbito, avaliação da pele e outras medidas essenciais no dia a dia hospitalar. Às 10h, haverá uma segunda rodada de atividades interativas, ampliando a participação dos profissionais.

Às 14h, será realizada a palestra “Prevenção de Lesões por Pressão no Ambiente Hospitalar”, ministrada pela enfermeira dermatomaterapeuta Taciane Tavares, referência na área. A apresentação abordará atualizações, protocolos e estratégias eficazes para reduzir a incidência de lesões por pressão em pacientes internados.