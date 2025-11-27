27 de novembro de 2025
EM FLAGRANTE

Ladrão ‘escolhe’ casa mais fácil para furtar e é preso em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Ilustração
Indivíduo foi preso em flagrante no Jardim Colonial
Indivíduo foi preso em flagrante no Jardim Colonial

Um homem de 32 anos foi preso por furto em Bauru, na noite desta quarta-feira (26), após ser flagrado pela Polícia Militar carregando, em via pública, um botijão de gás que havia subtraído de uma residência no Jardim Colonial, na região da Unesp. O indivíduo também estava molhado porque arrancou uma torneira do imóvel para levá-la.

Segundo o boletim de ocorrência, ele ficou rondando casas das imediações, forçando arrombamento de portões, até escolher o alvo mais fácil para invadir. Ainda de acordo com o documento, o homem foi abordado a pé na avenida Osvaldo Alvarenga Tavano.

Além dos dois objetos levados, que foram devolvidos, o homem causou um prejuízo de R$ 430,00 à dona do imóvel, que precisará consertar o portão. O ladrão prestou depoimento no Plantão Policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.

