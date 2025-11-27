Um homem de 32 anos foi preso por furto em Bauru, na noite desta quarta-feira (26), após ser flagrado pela Polícia Militar carregando, em via pública, um botijão de gás que havia subtraído de uma residência no Jardim Colonial, na região da Unesp. O indivíduo também estava molhado porque arrancou uma torneira do imóvel para levá-la.

Segundo o boletim de ocorrência, ele ficou rondando casas das imediações, forçando arrombamento de portões, até escolher o alvo mais fácil para invadir. Ainda de acordo com o documento, o homem foi abordado a pé na avenida Osvaldo Alvarenga Tavano.

Além dos dois objetos levados, que foram devolvidos, o homem causou um prejuízo de R$ 430,00 à dona do imóvel, que precisará consertar o portão. O ladrão prestou depoimento no Plantão Policial e permaneceu preso, à disposição da Justiça.