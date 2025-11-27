A dupla sertaneja João Bosco & Vinícius será o principal show deste ano, no Natal EnCantos, promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru. A apresentação será no dia 10 de dezembro, às 21h, na Praça Rui Barbosa, Centro de Bauru.

A contratação dos cantores foi publicada no Diário Oficial do Município desta quinta-feira (27) por R$ 330 mil. Formada em 1994 e reconhecida como uma das duplas mais influentes do sertanejo universitário, João Bosco & Vinícius seguem imprimindo relevância no cenário musical brasileiro.

Do Mato Grosso do Sul, a dupla é considerada uma das responsáveis por impulsionar o gênero que dominaria o País nos anos 2.000, abrindo caminho para inúmeros artistas que vieram na sequência.