A proposta de que a Prefeitura de Bauru assuma o Ginásio Panela de Pressão voltou ao debate na manhã desta quarta-feira (26), durante audiência pública realizada pela Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Marcelo Afonso (PSD). A transferência do equipamento, hoje pertencente ao Esporte Clube Noroeste, foi defendida por dirigentes do clube e do Bauru Basket como alternativa para resolver débitos, viabilizar reformas, reduzir custos operacionais e ampliar o uso do espaço por diferentes modalidades esportivas da cidade. A administração municipal, porém, afastou novamente a possibilidade. Entre outras justificativas apontou a falta de recursos orçamentários.
No encontro realizado no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, vereadores Marcelo Afonso (PSD), Beto Móveis (Republicanos), Estela Almagro (PT) e Junior Rodrigues (PSD) ouviram representantes das duas entidades esportivas. O presidente da SAF do Noroeste, Reinaldo Mandaliti, explicou que o clube pretende quitar dívidas de cerca de R$ 1,8 milhão com o DAE e pouco mais de R$ 3 milhões com o Município. Ele também confirmou que tramita na Prefeitura o processo que propõe a transferência do ginásio como dação em pagamento, medida que já recebeu manifestações favoráveis da autarquia e da Secretaria de Esporte e Lazer.
Gestor do Bauru Basket, Vanderlei Mazzuchini Júnior reforçou o interesse do clube na municipalização do Panela. Segundo ele, o alto custo com aluguel, água e energia, aliado às condições precárias da estrutura, torna a operação cada vez mais onerosa. A vinculação do ginásio ao Município, argumentou, permitiria acessar recursos públicos para intervenção e modernização.
Os dirigentes também destacaram o impacto positivo do equipamento para a cidade, já que o espaço é utilizado por múltiplas modalidades esportivas. Ao final da reunião, a comissão solicitou ao chefe de Gabinete, Leonardo Marcari, que agendasse um encontro com a prefeita Suéllen Rosim (PSD) para dar continuidade às discussões.
Executivo afasta desapropriação
Apesar da movimentação na Câmara, a Prefeitura de Bauru já havia se posicionado contrária à transferência do ginásio. Em nota oficial, a administração informou que analisou o pedido do Noroeste e o indeferiu porque o valor do imóvel apresentado supera o total da dívida, além de não ser possível abater débitos de IPTU já constituídos por meio de dação em pagamento.
O Município também afastou a possibilidade de desapropriação do Panela de Pressão. De acordo com a gestão, além da necessidade de comprovar interesse público, não há recursos disponíveis para assumir o imóvel, que demandaria reformas e manutenção imediata. A administração acrescentou que enfrenta atualmente elevada demanda de recuperação de outros prédios esportivos e equipamentos públicos e que, mesmo com orçamento disponível, não poderia privilegiar um único clube, conforme o princípio da impessoalidade.
A prefeitura destacou ainda que clubes e modalidades esportivas da cidade já recebem apoio financeiro pelo Fundo Municipal de Desenvolvimento Esportivo, cujo repasse passou de R$ 1 milhão em 2022 para R$ 2,27 milhões em 2024. A gestão reafirmou que decisões sobre o tema continuarão sendo guiadas por critérios técnicos, legais e alinhados ao interesse público.