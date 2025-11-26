A proposta de que a Prefeitura de Bauru assuma o Ginásio Panela de Pressão voltou ao debate na manhã desta quarta-feira (26), durante audiência pública realizada pela Comissão de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo da Câmara Municipal, presidida pelo vereador Marcelo Afonso (PSD). A transferência do equipamento, hoje pertencente ao Esporte Clube Noroeste, foi defendida por dirigentes do clube e do Bauru Basket como alternativa para resolver débitos, viabilizar reformas, reduzir custos operacionais e ampliar o uso do espaço por diferentes modalidades esportivas da cidade. A administração municipal, porém, afastou novamente a possibilidade. Entre outras justificativas apontou a falta de recursos orçamentários.

No encontro realizado no Plenário “Benedito Moreira Pinto”, vereadores Marcelo Afonso (PSD), Beto Móveis (Republicanos), Estela Almagro (PT) e Junior Rodrigues (PSD) ouviram representantes das duas entidades esportivas. O presidente da SAF do Noroeste, Reinaldo Mandaliti, explicou que o clube pretende quitar dívidas de cerca de R$ 1,8 milhão com o DAE e pouco mais de R$ 3 milhões com o Município. Ele também confirmou que tramita na Prefeitura o processo que propõe a transferência do ginásio como dação em pagamento, medida que já recebeu manifestações favoráveis da autarquia e da Secretaria de Esporte e Lazer.

Gestor do Bauru Basket, Vanderlei Mazzuchini Júnior reforçou o interesse do clube na municipalização do Panela. Segundo ele, o alto custo com aluguel, água e energia, aliado às condições precárias da estrutura, torna a operação cada vez mais onerosa. A vinculação do ginásio ao Município, argumentou, permitiria acessar recursos públicos para intervenção e modernização.