As ginastas de Bauru Beatriz Santos, Maria Eduarda, Rebeca Moratelli, Rebeca Montessi, Betyna Franco, Luiza Lima, Sofia Mompean, Lúcia Gomes e Antonella Carvalho foram destaques no Torneio Nacional de Ginástica Artística, realizado em João Pessoa (PB), no dia 11 de novembro de 2025.

O desempenho das atletas rendeu cinco importantes conquistas: campeã pré-infantil (Beatriz Santos), 3º lugar adulto (Maria Eduarda), 5º lugar adulto (Rebeca Moratelli), 6º lugar infantil (Rebeca Montessi) e 9º lugar juvenil (Betyna Franco).

As representantes da Pati Barreto Academia de Ginástica Artística, situada no Jardim Godoy, em Bauru, competiram com 1.406 ginastas de 22 estados e garantiram a 3ª melhor colocação por equipes na classificação geral. “Voltamos para casa com medalhas, aprendizados e o coração cheio. Seguimos voando”, celebrou a equipe, em publicação nas redes sociais.