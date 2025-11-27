As ginastas de Bauru Beatriz Santos, Maria Eduarda, Rebeca Moratelli, Rebeca Montessi, Betyna Franco, Luiza Lima, Sofia Mompean, Lúcia Gomes e Antonella Carvalho foram destaques no Torneio Nacional de Ginástica Artística, realizado em João Pessoa (PB), no dia 11 de novembro de 2025.
O desempenho das atletas rendeu cinco importantes conquistas: campeã pré-infantil (Beatriz Santos), 3º lugar adulto (Maria Eduarda), 5º lugar adulto (Rebeca Moratelli), 6º lugar infantil (Rebeca Montessi) e 9º lugar juvenil (Betyna Franco).
As representantes da Pati Barreto Academia de Ginástica Artística, situada no Jardim Godoy, em Bauru, competiram com 1.406 ginastas de 22 estados e garantiram a 3ª melhor colocação por equipes na classificação geral. “Voltamos para casa com medalhas, aprendizados e o coração cheio. Seguimos voando”, celebrou a equipe, em publicação nas redes sociais.
Pelo segundo ano consecutivo, João Pessoa recebe uma competição de alto nível da Confederação Brasileira de Ginástica (CBG), em um palco que já revelou talentos como Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Júlia Soares, Arthur Nory e Lorrane Oliveira.