Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Maria Chaparro da Costa, de Bauru, vivenciaram, nesta quarta-feira (26), um dia de escoteiro dentro do ambiente escolar por meio do evento "Saber Escoteiro", promovido por estudantes de relações públicas da Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (Unesp) Bauru em parceria com o Grupo Escoteiro Tiradentes.

A ação teve como objetivo aproximar os estudantes dos valores e práticas do escotismo, estimulando a cooperação, respeito à natureza e espírito de equipe, informa a divulgação. Durante o encontro, os alunos participaram de atividades educativas inspiradas na rotina dos escoteiros, como dinâmicas de grupo, jogos colaborativos e reflexões sobre cidadania.

A história e memória do tradicional Grupo Tiradentes de Bauru, referência na cidade, também foram abordadas durante o evento. Os estudantes puderam conhecer a trajetória do grupo que, há quase 50 anos, contribui para a formação de jovens comprometidos com valores éticos e sociais.