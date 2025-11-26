Mais de 100 policiais militares de Bauru, entre os que estão em atividade e os da reserva, se reuniram recentemente no 11.º Encontro do Clube dos Caveiras, realizado no bairro Águas Virtuosas.

Fundado em julho de 2019, o intuito do Clube dos Caveiras é justamente promover uma confraternização na chácara onde viveu o segundo tenente da PM Edson Borges, o Borjão, que morreu em julho deste ano após uma trajetória de mais de 30 anos de prestação de serviços à sociedade.

Borjão foi o homenageado do encontro, que reuniu de soldados a coronéis da Polícia Militar, segundo informou o cabo Jason Roma, da equipe de Rádio Patrulhamento com Motocicletas (RPM) da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Caçadores. Borjão foi uma importante liderança no bairro e escrevia para a Tribuna do Leitor JC.