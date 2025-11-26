Caminhões ‘entalados’ em viadutos de Bauru ou motoristas dando ré em veículos para evitar que a carroceria fique presa tornou-se um problema de trânsito cada vez mais comum em Bauru. Um vídeo, inclusive, circulou nas redes sociais nos últimos dias mostrando esse tipo de transtorno na rua Francisco Vidrih, que passa sob a rodovia Marechal Rondon (SP-300). Estreita, essa via é um importante acesso ao Estádio Mirante Ferroviário (campo do Triagem) e à base de combustíveis da avenida Rodrigues Alves.

Geralmente a infração ocorre com caminhoneiros de fora da cidade e que não têm experiência sobre as especificidades do trajeto urbano local. Porém, há também casos de desatenção à sinalização de trânsito. Segundo a Emdurb, o limite máximo de altura na Francisco Vidrih, por exemplo, é de 4 metros. O trecho inclusive está devidamente sinalizado. Normalmente, os viadutos têm altura (entre a base e o solo) de 4,40 metros.

Se o veículo ultrapassar esse teto ou se o condutor ignorar a sinalização de altura máxima antes de um viaduto, túnel ou ponte, fica sujeito à autuação. Motoristas e munícipes da região defendem a antecipação da sinalização para quarteirões anteriores ao viaduto, pois não é raro observar motoristas dando ré quando se depararem com a placa. O fato também ocorreu sob o viaduto dos antigos trilhos da Ferrovia Paulista S.A. (Fepasa), na Nações Unidas, próximo ao Terminal Rodoviário, recentemente.

Infração grave