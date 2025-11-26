A aquisição de uma máquina anfíbia, estimada entre R$ 2 milhões e R$ 3 milhões, foi um dos anúncios feitos pelo presidente do Departamento de Água e Esgoto (DAE), João Carlos Viegas da Silva, na primeira audiência pública promovida pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara para discutir o abastecimento de água em Bauru, realizada na tarde desta terça-feira (25). O equipamento será utilizado na manutenção permanente das margens do Rio Batalha e de seus afluentes, no controle de erosões e construção de barragens, por exemplo.

A máquina, que também permitirá ampliar a lagoa de captação, não substituirá o desassoreamento tradicional, executado normalmente por meio de draga. O DAE pretende lançar o edital da compra em dezembro. O investimento virá de recursos próprios da autarquia.



Desassoreamento

Durante a audiência, o desassoreamento da lagoa do Rio Batalha foi apontado como prioridade por entidades como o Fórum Pró-Batalha e o Comdema. Viegas informou que o departamento já finaliza a licitação necessária para o início dos trabalhos, previstos para ocorrer nos próximos seis meses.