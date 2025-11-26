A Associação das Entidades de Assistência e Promoção Social de Bauru e Região (Aeaps) realizará no próximo dia 2 de dezembro (terça-feira), a edição municipal da campanha Dia de Doar. A mobilização contará com pontos de coleta no Confiança Supermercados e pit stops espalhados pela cidade, que estarão recolhendo doações como alimentos, roupas, dinheiro para o PIX da Aeaps e Notas Fiscais Paulista sem CPF.

A iniciativa integra Bauru ao movimento Dia de Doar, uma mobilização mundial criada para fortalecer a cultura de generosidade e inspirar pessoas, empresas e instituições a contribuírem com causas sociais. No Brasil, o movimento é realizado desde 2013 e faz parte do GivingTuesday, um esforço global presente em mais de 80 países que celebra o poder da colaboração. O objetivo é promover uma sociedade mais engajada, conectada, solidária e consciente do impacto positivo que a doação causa ao longo do ano.

Em Bauru, o movimento ganhou força institucional por meio da Lei Municipal nº 7.891, de 2025, que incluiu o Dia de Doar no calendário oficial da cidade. A legislação determina que a celebração ocorre anualmente na terça-feira seguinte ao Dia Nacional de Ação de Graças e estabelece ações de estímulo à cultura da doação, ao voluntariado, à mobilização de empresas e ao fortalecimento das organizações da sociedade civil.