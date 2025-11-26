A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria do Meio Ambiente e Bem-Estar Animal (Semab), registrou o nascimento de três filhotes no Zoológico Municipal no segundo semestre de 2025. Há décadas comprometida com o manejo reprodutivo de espécies ameaçadas e com a manutenção da diversidade genética, a instituição integra planos nacionais desenvolvidos em parceria com a Associação de Zoológicos e Aquários do Brasil (AZAB) e o ICMBio.
Entre os destaques, está o nascimento, em 21 de outubro, de um filhote de sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), espécie criticamente ameaçada de extinção. O animal está saudável e permanece sob os cuidados dos pais, no recinto onde vive também com seu irmão (ou irmã) nascido em 2024. A espécie apresenta cuidado parental compartilhado, com o filhote sendo transportado alternadamente nas costas dos familiares — comportamento importante para o sucesso reprodutivo e que reforça a relevância do Zoológico de Bauru no plano nacional de conservação.
Outra conquista é o segundo nascimento bem-sucedido de um casuar (Casuarius casuarius), ave de reprodução complexa sob cuidados humanos. Territorialistas, os casuares do Zoológico vivem separados e são reunidos apenas no período reprodutivo, entre junho e setembro. A fêmea realiza a postura, e o macho é responsável pela incubação, que dura de 50 a 60 dias. Em 29 de setembro nasceu uma fêmea de casuar. Na fase final da incubação, o ovo foi transferido para incubadora artificial, seguindo protocolos utilizados por instituições de referência, garantindo mais um filhote saudável. O cuidado da jovem fêmea vem sendo realizado pelas zootecnistas, e, devido ao comportamento da espécie, ela deverá ser destinada futuramente a outra instituição, definida pela equipe técnica.
O Zoológico também registrou o nascimento de uma fêmea de urubu-rei (Sarcoramphus papa), espécie brasileira de grande importância ecológica por atuar na limpeza ambiental e no controle natural de doenças ao se alimentar de animais mortos. O filhote nasceu em 15 de setembro, após cerca de 40 dias de incubação feita pelos pais. Assim como no manejo de outras aves, o ovo foi transferido para incubadora artificial nos dias finais. A filhote nasceu com 127 gramas e atualmente pesa cerca de 2,5 quilos, sendo alimentada quatro vezes ao dia e apresentando ótimo desenvolvimento.
Os nascimentos registrados em 2025 reforçam o papel do Zoológico Municipal de Bauru como centro de conservação, pesquisa e educação ambiental. Cada novo filhote representa um avanço significativo para a proteção das espécies, contribuindo para a manutenção da biodiversidade e para o fortalecimento dos programas nacionais de conservação da fauna.