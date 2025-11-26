O Sesi Vôlei Bauru venceu novamente por 3 sets a 0 jogando em casa. Na noite dessa terça-feira, 25, o time bauruense superou o Brasília Vôlei (25x13; 25x19; 25x20) na Arena Paulo Skaf, em partida válida pela sétima rodada da Superliga 25-26.

Com a vitória, a equipe de Bauru sobe para a quinta colocação, tendo 14 pontos em sete partidas (cinco vitórias e duas derrotas). O próximo desafio do Sesi Vôlei Bauru será contra o Sancor Seguros Vôlei Maringá, fora de casa. A partida é no dia 1º de dezembro, segunda-feira, às 19h, no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR).

Ao final do jogo, Diana foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. A central também foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru com 12 pontos.