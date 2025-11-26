O Sesi Vôlei Bauru venceu novamente por 3 sets a 0 jogando em casa. Na noite dessa terça-feira, 25, o time bauruense superou o Brasília Vôlei (25x13; 25x19; 25x20) na Arena Paulo Skaf, em partida válida pela sétima rodada da Superliga 25-26.
Com a vitória, a equipe de Bauru sobe para a quinta colocação, tendo 14 pontos em sete partidas (cinco vitórias e duas derrotas). O próximo desafio do Sesi Vôlei Bauru será contra o Sancor Seguros Vôlei Maringá, fora de casa. A partida é no dia 1º de dezembro, segunda-feira, às 19h, no Ginásio Chico Neto, em Maringá (PR).
Ao final do jogo, Diana foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. A central também foi a maior pontuadora do Sesi Vôlei Bauru com 12 pontos.
O jogo
Para mais um confronto em casa, o Sesi Vôlei Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Talia, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Keyt.
O Sesi Vôlei Bauru começa a partida dominante, pressionando no saque e bloqueio e dificultando muito a virada de bola do Brasília Vôlei, que para rapidamente em 8 a 5 e 14 a 8. A equipe visitante não encontra respostas na virada de bola e, em ótima sequência de Dani Lins no saque, o time bauruense abre ainda mais, fechando em 25 a 13 a primeira parcial.
No segundo set, é a vez do Brasília Vôlei pressionar nos saques, dificultando a primeira virada de bola do Sesi Vôlei Bauru que para em 0 a 4. O visitante chega a abrir 1 a 6, mas vê a equipe bauruense reagir em sequência de pontos de saque de Mayany, forçando a parada brasiliense em 5 a 7. A equipe de Brasília segue com dificuldade na armação ofensiva e passa a ter mais erros no set, com pressão dos bloqueios bauruenses e bom trabalho de contra-ataque do time da casa, que abre 18 a 13 e força a segunda parada do Brasília Vôlei. Na reta final, o time visitante cresce nos bloqueios, mas o time de Bauru fecha em 25 a 19 no erro de ataque do Brasília Vôlei.
A terceira parcial começa mais equilibrada, com os dois times tendo consistência na virada de bola e dificuldade em parar os ataques adversários. Precisando vencer para seguir vivo no jogo, o Brasília Vôlei chega a liderar boa parte do set, até a virada do Sesi Vôlei Bauru em 17 a 15 após sequência de pontos do time bauruense, forçando a parada do visitante. Os times voltam a trocar pontos, mas o time de Bauru pressiona no saque e bloqueio e abre distância na reta final, tendo 22 a 17 no segundo pedido de tempo do Brasília Vôlei. O Sesi Vôlei Bauru administra a vantagem até o fim, fechando em ataque de Acosta no 25 a 20.