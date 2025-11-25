Na noite desta terça-feira (25), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Noroeste conheceu os seus adversários para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. O Norusca retorna à principal competição de base do país após um longo período de ausência: a última participação alvirrubra na Copinha havia sido em 2006.

Nesta edição, o Noroeste marcará presença com suas equipes Sub-15 e Sub-17, fortalecendo a formação de jovens atletas e ampliando sua representatividade nas categorias de base. No sorteio, realizado no evento oficial de definição dos grupos, o Norusca irá jogar na cidade de Ribeirão Preto e foi colocado no Grupo 10, ao lado de Comercial de Ribeirão Preto, América-MG e Atlético-PI, este último estreante na competição.

Reconhecida nacionalmente como Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026, movimentando a maior vitrine de jovens talentos do futebol brasileiro. A competição contará com 128 equipes divididas em 32 grupos, com os dois melhores de cada grupo avançando para o mata-mata, seguindo para oitavas, quartas, semi e final.