Na noite desta terça-feira (25), no estádio do Pacaembu, em São Paulo, o Noroeste conheceu os seus adversários para a Copa São Paulo de Futebol Júnior 2026. O Norusca retorna à principal competição de base do país após um longo período de ausência: a última participação alvirrubra na Copinha havia sido em 2006.
Nesta edição, o Noroeste marcará presença com suas equipes Sub-15 e Sub-17, fortalecendo a formação de jovens atletas e ampliando sua representatividade nas categorias de base. No sorteio, realizado no evento oficial de definição dos grupos, o Norusca irá jogar na cidade de Ribeirão Preto e foi colocado no Grupo 10, ao lado de Comercial de Ribeirão Preto, América-MG e Atlético-PI, este último estreante na competição.
Reconhecida nacionalmente como Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior será realizada entre os dias 2 e 25 de janeiro de 2026, movimentando a maior vitrine de jovens talentos do futebol brasileiro. A competição contará com 128 equipes divididas em 32 grupos, com os dois melhores de cada grupo avançando para o mata-mata, seguindo para oitavas, quartas, semi e final.
O Presidente da SAF do Esporte Clube Noroeste destacou que a volta ao torneio vai muito além dos resultados esportivos: “O retorno do Noroeste à Copinha representa muito mais do que disputar resultados. Estamos voltando para formar, cuidar e dar experiência aos nossos jovens atletas, que se dedicam diariamente por um sonho. Nosso time será um dos mais jovens da competição, e isso nos enche de orgulho. Não queremos que a pressa por vitória atrapalhe o desenvolvimento de cada garoto que veste essa camisa. Antes de criticar os resultados, vamos apoiar, incentivar e entender que estamos falando de crianças que buscam um futuro no futebol. Nosso objetivo é proporcionar qualidade, aprendizado e qualidade de vida para que cada um deles possa crescer como atleta e como pessoa”, afirmou Mandaliti.
Com a expectativa renovada da torcida, o Norusca volta ao cenário nacional das categorias de base em busca de mostrar sua força, revelar talentos e escrever um novo capítulo de sua história no futebol paulista e brasileiro. O retorno à Copinha em 2026 promete ser mais do que uma participação esportiva: trata-se de um momento de afirmação e reconstrução do legado noroestino.