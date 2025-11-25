O Grupo Thathi de Comunicação, de Ribeirão Preto, oficializou um novo passo estratégico em sua expansão no Interior de São Paulo: o conglomerado passa agora a comandar também o SBT Jaú, consolidando sua presença em um dos maiores e mais competitivos mercados de comunicação do país.

O anúncio foi feito nesta segunda-feira (24), em evento realizado em São Paulo, com a presença da CEO do SBT, Daniela Beyruti; do diretor de afiliadas, Daniel Abravanel; e da CFO da emissora, Alessandra Ribeiro.

Para o empresário Chaim Zaher, presidente do Grupo Thathi, a ampliação das operações – que inclui a chegada ao SBT Jaú – atende a um objetivo claro: fortalecer a atuação da empresa no segundo maior mercado consumidor do Brasil. “O Interior de São Paulo é decisivo para quem quer crescer em comunicação. Ribeirão Preto, em especial, ocupa um papel central nesse movimento”, afirmou o executivo.