O Grupo Thathi de Comunicação, de Ribeirão Preto, oficializou um novo passo estratégico em sua expansão no Interior de São Paulo: o conglomerado passa agora a comandar também o SBT Jaú, consolidando sua presença em um dos maiores e mais competitivos mercados de comunicação do país.
O anúncio foi feito nesta segunda-feira (24), em evento realizado em São Paulo, com a presença da CEO do SBT, Daniela Beyruti; do diretor de afiliadas, Daniel Abravanel; e da CFO da emissora, Alessandra Ribeiro.
Para o empresário Chaim Zaher, presidente do Grupo Thathi, a ampliação das operações – que inclui a chegada ao SBT Jaú – atende a um objetivo claro: fortalecer a atuação da empresa no segundo maior mercado consumidor do Brasil. “O Interior de São Paulo é decisivo para quem quer crescer em comunicação. Ribeirão Preto, em especial, ocupa um papel central nesse movimento”, afirmou o executivo.
A integração de Jaú ao portfólio do grupo reforça a estratégia de regionalização e aproximação do público. A cidade e seu entorno são considerados polos relevantes tanto do ponto de vista econômico quanto de audiência, o que amplia o potencial de produção local, parcerias comerciais e formatos inovadores em TV, rádio e plataformas digitais.
O movimento também se alinha ao processo acelerado de expansão do Grupo Thathi. Recentemente, o conglomerado adquiriu a TV Tambaú, na Paraíba, agora rebatizada como TH+ SBT Tambaú, e vem ampliando sua rede nacional de atuação.
Com as novas operações, o Thathi passa a figurar ainda mais entre os principais grupos de comunicação do país, reunindo emissoras de TV em Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, São José dos Campos, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, Jaú e Tambaú, além de 15 emissoras de rádio, incluindo as 11 da Rede Novabrasil e as rádios Difusora, Cultura, Central e Th+ Prime.
Grupo Thathi
O Thathi foi fundado em 1991 pelo empresário libanês naturalizado brasileiro Chaim Zaher. Recebeu o nome atual em 1993, em homenagem a Thalita, Thamila, Thiciana e Thiara, filhas de Chaim. Em 2020, o grupo adquiriu a TVB Campinas (afiliada à Record), a TVB Litoral (afiliada à Band), a rede de rádios Novabrasil FM e demais empresas de comunicação do Grupo Solpanamby, da família Quércia.
Em 22 de outubro de 2024, o Grupo Thathi adquiriu os 60% das ações do SBT Interior, afiliada do SBT em Araçatuba, São Paulo, que até então eram pertencentes ao Grupo Destro, do empresário paranaense João Destro.