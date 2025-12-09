Perto dos 60 anos, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) reafirma a missão de valorizar profissionais do setor com a 40ª edição do Prêmio Profissional do Ano, que será realizada na próxima sexta-feira (12), às 19h30,no auditória da entidade. Na oportunidade, serão homenageados José Roberto Martins Segalla, ex-presidente da Assenag, e Vinicius Marinelli, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).

A expectativa é receber cerca de 120 a 140 pessoas, afirma o diretor social, Natalino Lourenço Junior. “Em 2026, completaremos 60 anos de existência. Essa premiação já é uma tradição de quatro décadas que acompanha a evolução da Assenag. Para nós, tudo isso simboliza o sucesso alcançado ao longo dos anos”, explica.

O evento convida os sócios e o público em geral para prestigiar os profissionais em um clima familiar e de descontração entre bons amigos. As adesões custam R$ 180,00 (individual) e R$ 300,00 (casal), incluindo mesa, bebidas e jantar. A programação, totalmente dedicada às homenagens, contará com apresentação da cantora Denise Amaral e banda.