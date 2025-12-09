Perto dos 60 anos, a Associação de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Bauru (Assenag) reafirma a missão de valorizar profissionais do setor com a 40ª edição do Prêmio Profissional do Ano, que será realizada na próxima sexta-feira (12), às 19h30,no auditória da entidade. Na oportunidade, serão homenageados José Roberto Martins Segalla, ex-presidente da Assenag, e Vinicius Marinelli, presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea).
A expectativa é receber cerca de 120 a 140 pessoas, afirma o diretor social, Natalino Lourenço Junior. “Em 2026, completaremos 60 anos de existência. Essa premiação já é uma tradição de quatro décadas que acompanha a evolução da Assenag. Para nós, tudo isso simboliza o sucesso alcançado ao longo dos anos”, explica.
O evento convida os sócios e o público em geral para prestigiar os profissionais em um clima familiar e de descontração entre bons amigos. As adesões custam R$ 180,00 (individual) e R$ 300,00 (casal), incluindo mesa, bebidas e jantar. A programação, totalmente dedicada às homenagens, contará com apresentação da cantora Denise Amaral e banda.
Regionalmente, a direção escolheu por unanimidade José Roberto Martins Segalla diante da atuação ativa e presente do atual vereador do município. “Além de ter presidido a Assenag duas vezes, Segalla tem uma trajetória marcante na engenharia e grande contribuição para a cidade”, enfatiza o diretor social.
Já Vinicius Marchese Marinelli recebe o reconhecimento no âmbito nacional, com enfoque no compromisso e atuação na presidência do Confea. “Ele é uma liderança jovem em destaque e foi uma indicação do nosso presidente. Definimos os nomes entre setembro e outubro, quando nos reunimos para organizar as sugestões. Votamos e homologamos as decisões”, conclui Natalino.
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA
Natural de Marília, Segalla formou-se engenheiro mecânico pela Faculdade de Engenharia de Bauru (FEB), onde estudou entre 1967 e 1971. “Fiz parte da primeira turma e, em 1973, ingressei na Assenag”, revela. Em um período em que a entidade era composta majoritariamente por profissionais de fora da cidade, ele tornou-se o primeiro presidente oriundo da FEB. Na própria faculdade, também atuou como professor e diretor até 2005.
Com forte atuação no setor, foi sócio de uma empresa de construção de prédios industriais. Entre suas maiores conquistas, destaca a criação, em sua disciplina de estudos de viabilidade econômica na FEB, de um projeto de cemitério vertical, hoje implantado em Bauru.
Além da engenharia, Segalla se especializou em marketing nos Estados Unidos, graduou-se em direito e tornou-se advogado. Em 1986, ingressou no Ministério Público como promotor de Justiça.
Atuou como docente por décadas, inclusive como diretor da Faculdade de Direito de Bauru (ITE) e professor das Faculdades Integradas de Bauru (FIB). Engajado por Bauru, foi presidente da Assenag, do Bauru Tênis Clube e vereador por cinco mandatos, chegando à presidência da Câmara. Também representou o município no Comuri (Crea-SP/Alesp). Orgulhoso da trajetória, considera a família, filhos, netos e agregados, sua maior conquista e fonte de alegria.
VINICIUS MARCHESE MARINELLI
Engenheiro de telecomunicações, gestor empresarial e atual presidente do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea) para o triênio 2024-2026, Vinicius Marchese Marinelli é natural de Mogi Guaçu (SP).
Graduado em Engenharia de Telecomunicações pela Universidade de Taubaté (Unitau), com especializações em Redes e Sistemas, Gestão de Negócios e em Empreendedorismo e Inovação Tecnológica nas Engenharias. Atualmente, é mestrando em Cidades Inteligentes e Sustentáveis pela Uninove.
Com forte atuação em inovação e gestão, iniciou sua trajetória institucional aos 23 anos, quando cofundou o programa Crea Jovem. Foi conselheiro e diretor administrativo do Crea-SP entre 2009 e 2014 e, em 2016, tornou-se presidente do Conselho, sendo o mais jovem a ocupar o cargo, posição para a qual foi reeleito em 2021.
Em novembro de 2023, foi eleito presidente do Confea em um processo histórico, sendo o primeiro escolhido por votação online em todo o País.
Sua gestão é marcada pela defesa da transformação digital, da modernização dos serviços dos Conselhos e do fortalecimento da engenharia como vetor de desenvolvimento sustentável e inovação. Com perfil técnico e visão de futuro, Vinicius Marchese representa uma nova geração de lideranças comprometidas com a valorização profissional, a eficiência institucional e o avanço tecnológico no Sistema Confea/Crea.
Serviço
A 40º edição do Prêmio Profissional do Ano homenageia José Roberto Segalla e Vinicius Marchese Marinelli, no dia 12 de dezembro, próxima sexta-feira (12), a partir das 19h30, no auditório da Assenag.
As adesões podem ser adquiridas na secretaria, pelo valor de R$ 180,00 por pessoa ou R$ 300,00 para o casal. As adesões são limitadas.
Mais informações pelo telefone: (14) 99114-1710. A Assenag fica na rua Dr. Fuas de Mattos Sabino, 1-15.