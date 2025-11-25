A queda de um maquinário da Prefeitura de Bauru que estava sendo transportado por caminhão prancha, na tarde desta terça-feira (25), na alça que liga a marginal da rodovia Marechal Rondon (SP-300) à avenida Nuno de Assis, próximo ao acesso ao bairro Mary Dota, em Bauru, provocou danos na mureta e grade da ponte sobre o rio Bauru e deixou o trânsito complicado na região.

Conforme apurado pela reportagem no local, quando o condutor do caminhão fazia a curva, a máquina, um rolo compactador, acabou tombando sobre a mureta da ponte, possivelmente após a alça que a prendia no veículo arrebentar.

O maquinário ficou suspenso sobre a estrutura de concreto e houve vazamento de óleo diesel no local, que teve parte de uma das faixas interditadas. Em razão do acidente, o trânsito ficou bastante complicado no trecho, e há congestionamento.