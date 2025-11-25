O ex-presidente do Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) e diretor do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Bauru Orlando Burgo, tradicional empresário local e regional, morreu na tarde desta terça-feira (25), aos 94 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed após ser acometido de uma pneumonia.

Deixa os filhos Lúcia Lia, Antonio e Bruno, além de netos e bisnetos. O velório será realizado no Centro Velatório Terra Branca, após as 18h desta terça.

Ao longo de décadas, Orlando dedicou sua trajetória ao fortalecimento do comércio local e ao trabalho sindical. Atuou com ética, dedicação e profundo compromisso com o Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e Região (Sincomércio), onde ocupava o cargo de diretor e era um dos membros mais antigos da entidade.

Herdeiro da Casa Bugo, fundada por seu pai, um dos pioneiros do comércio de calçados na cidade, Orlando deu continuidade à tradição familiar, contribuindo para o desenvolvimento do setor e mantendo viva a história do varejo bauruense.