O ex-presidente do Clube de Dirigentes Lojistas (CDL) e diretor do Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio) de Bauru Orlando Burgo, tradicional empresário local e regional, morreu na tarde desta terça-feira (25), aos 94 anos. Ele estava internado no Hospital da Unimed após ser acometido de uma pneumonia.
Deixa os filhos Lúcia Lia, Antonio e Bruno, além de netos e bisnetos. O velório será realizado no Centro Velatório Terra Branca, após as 18h desta terça.
Ao longo de décadas, Orlando dedicou sua trajetória ao fortalecimento do comércio local e ao trabalho sindical. Atuou com ética, dedicação e profundo compromisso com o Sindicato do Comércio Varejista de Bauru e Região (Sincomércio), onde ocupava o cargo de diretor e era um dos membros mais antigos da entidade.
Herdeiro da Casa Bugo, fundada por seu pai, um dos pioneiros do comércio de calçados na cidade, Orlando deu continuidade à tradição familiar, contribuindo para o desenvolvimento do setor e mantendo viva a história do varejo bauruense.
Orlando Burgo nasceu em 13 de novembro de 1931, na fazenda Alfredo Veríssimo, em Jaú, filho de Antônio Burgo e Júlia de Carvalho Burgo. O nome da família tem origem austríaca, herdada do avô paterno, segundo informações do Museu da Pessoa.
Walace Sampaio, presidente do Sincomércio, assim se expressou sobre o falecimento do companheiro de muits jornadas no comércio: "O Orlando dedicou muitos anos de sua vida ao seu comércio e na defesa do comércio varejista e fortalecimento da nossa entidade, sempre atuando com ética, sabedoria e compromisso com os princípios sindicais. Com a Casa Burgo, filho do fundador, um dos pioneiros do comércio de calçados de Bauru, o Orlando seguiu os passos do pai e continuou a tradição familiar, contribuindo para o desenvolvimento do comércio local. Manifestamos nossos sentimentos e gratidão por sua dedicação e amizade ao longo de tantos anos. Aos familiares e amigos, manifestamos nossos sinceros sentimentos e solidariedade neste momento de dor".