Às vésperas do período mais quente do comércio, os lojistas da quadra 7 do Calçadão da Batista de Carvalho temem que as obras na via não sejam concluídas até a chegada do Papai Noel, em evento agendado para a próxima sexta-feira, dia 5 de dezembro. Segundo a própria prefeitura, a conclusão total da revitalização está prevista para março de 2026, quando o paisagismo será entregue.
O receio dos comerciantes é perder o movimento do Natal, sendo que a primeira parcela do 13º salário deve ser depositada até dia 30. A preocupação ecoou na sessão legislativa desta segunda-feira (24), quando o vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) cobrou mais agilidade da empresa responsável, a Walp Construções e Comércio Ltda. “O pessoal da quadra sete me procurou porque tem receio de que a quadra não esteja pronta para a abertura noturna do comércio. É a época que mais se vende”, afirmou.
Em nota, a Secretaria de Infraestrutura explicou que acompanha e fiscaliza o trabalho no local e que o piso da quadra 7 deve ser concluído até a próxima semana, antes do início do horário especial de fim de ano. Funcionários da empresa ouvidos na manhã desta terça (25) reiteraram a informação. Também destacaram que mobiliário urbano, como bancos, lixeiras e paisagismo, será instalado em 2026, após o retorno das férias coletivas.
Para Ricardo Zanconato, franqueado de uma loja de óculos, a liberação ao menos do calçamento já fará diferença. “Se a quadra for entregue até o dia 5, já ajuda muito. Quando ficamos quase um mês só na terra, os clientes sumiram. Outubro foi péssimo de faturamento”, relata.
A mesma avaliação é compartilhada por Cinthia Araújo, responsável por uma loja de celulares. “Com a obra, as pessoas desviam e pulam essa quadra, justo agora que começa o maior movimento do ano”, afirma.
A revitalização do Calçadão começou em fevereiro de 2024, com previsão inicial conclusão em de 14 meses para as sete quadras. Mas o projeto travou já na primeira etapa, situação que levou à rescisão de contrato com a antiga empresa responsável, além de erros admitidos pela própria Secretaria de Obras. A Walp assumiu o trabalho em setembro do ano passado.