Às vésperas do período mais quente do comércio, os lojistas da quadra 7 do Calçadão da Batista de Carvalho temem que as obras na via não sejam concluídas até a chegada do Papai Noel, em evento agendado para a próxima sexta-feira, dia 5 de dezembro. Segundo a própria prefeitura, a conclusão total da revitalização está prevista para março de 2026, quando o paisagismo será entregue.

O receio dos comerciantes é perder o movimento do Natal, sendo que a primeira parcela do 13º salário deve ser depositada até dia 30. A preocupação ecoou na sessão legislativa desta segunda-feira (24), quando o vereador Arnaldo Ribeiro (Avante) cobrou mais agilidade da empresa responsável, a Walp Construções e Comércio Ltda. “O pessoal da quadra sete me procurou porque tem receio de que a quadra não esteja pronta para a abertura noturna do comércio. É a época que mais se vende”, afirmou.

Em nota, a Secretaria de Infraestrutura explicou que acompanha e fiscaliza o trabalho no local e que o piso da quadra 7 deve ser concluído até a próxima semana, antes do início do horário especial de fim de ano. Funcionários da empresa ouvidos na manhã desta terça (25) reiteraram a informação. Também destacaram que mobiliário urbano, como bancos, lixeiras e paisagismo, será instalado em 2026, após o retorno das férias coletivas.