25 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
AÇÃO DE EMERGÊNCIA

Samu socorre mãe em Bauru e faz parto no sofá da sala

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Parte das equipes do Samu com o pequeno Théo no colo
Parte das equipes do Samu com o pequeno Théo no colo

Uma nova criança nasceu em Bauru graças à agilidade das equipes do Samu, que realizaram um parto de emergência em uma jovem, no sofá da sala de sua casa, na rua Edvaldo Rubens de Carvalho, no Jardim Ivone, na região da Quinta da Bela Olinda. O fato aconteceu na semana passada e o pequeno Théo veio ao mundo saudável, com 35 semanas. Não houve tempo hábil de a mãe se dirigir até a Maternidade Santa Isabel porque, assim que ela sentiu as contrações, o bebê começou imediatamente a coroar, apurou o JCNET junto aos agentes de saúde.

Segundo o Samu, a primeira equipe realizou o procedimento padrão, auxiliando na respiração, no desvínculo do cordão umbilical e no aquecimento da criança, enquanto uma segunda equipe, equipada com UTI móvel, se dirigia ao endereço para prestar apoio e depois encaminhar Théo e a mãe, Dany Galdino, para a maternidade.

Participaram desse parto de emergência os profissionais Guilherme Tripolli (médico), Josy Plana (condutora), Rosana Costa (enfermeira), Elaine Oliveira (técnica em enfermagem) e Marcos Aparecido (condutor). O telefone para emergências do Samu é o 192.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários