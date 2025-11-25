Uma nova criança nasceu em Bauru graças à agilidade das equipes do Samu, que realizaram um parto de emergência em uma jovem, no sofá da sala de sua casa, na rua Edvaldo Rubens de Carvalho, no Jardim Ivone, na região da Quinta da Bela Olinda. O fato aconteceu na semana passada e o pequeno Théo veio ao mundo saudável, com 35 semanas. Não houve tempo hábil de a mãe se dirigir até a Maternidade Santa Isabel porque, assim que ela sentiu as contrações, o bebê começou imediatamente a coroar, apurou o JCNET junto aos agentes de saúde.

Segundo o Samu, a primeira equipe realizou o procedimento padrão, auxiliando na respiração, no desvínculo do cordão umbilical e no aquecimento da criança, enquanto uma segunda equipe, equipada com UTI móvel, se dirigia ao endereço para prestar apoio e depois encaminhar Théo e a mãe, Dany Galdino, para a maternidade.

Participaram desse parto de emergência os profissionais Guilherme Tripolli (médico), Josy Plana (condutora), Rosana Costa (enfermeira), Elaine Oliveira (técnica em enfermagem) e Marcos Aparecido (condutor). O telefone para emergências do Samu é o 192.