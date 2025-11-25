Um acidente envolvendo dois carros assustou pedestres, comerciantes e demais motoristas no final da manhã desta terça-feira (25), no Centro de Bauru, quando um Ford Ka branco e um Fiat Palio cinza colidiram transversalmente no cruzamento das ruas Agenor Meira com Cussy Junior. Além dos estragos em ambos os veículos, a churrasqueira de um estabelecimento comercial que estava na calçada foi atingida e destruída pelo Fiat Palio, que subiu na calçada. Testemunhas disseram que acidentes nesse cruzamento têm sido frequentes.

Segundo o que o JCNET apurou, o Ford Ka, conduzido por um motorista de aplicativo que transportava um casal de idosos, seguia pela Cussy Junior quando, por motivos a serem esclarecidos, houve o acidente com o Fiat Palio, que descia pela Agenor Meira, onde estava apenas o condutor. Uma viatura do Samu foi acionada pela 1.ª Companhia da Polícia Militar e atendeu o casal no próprio local, sem necessidade de encaminhamento a uma unidade de saúde. Os motoristas não se feriram e, por sorte, no momento do acidente, ninguém se alimentava nas mesas que ficam naquele local.