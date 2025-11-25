Em celebração ao mês do Empreendedorismo Feminino, o Sebrae-SP preparou uma noite dedicada à força, ao talento e à transformação que nascem das histórias de mulheres reais. No dia 27 de novembro, às 19h, o público feminino da região de Bauru tem encontro marcado com a edição especial do “Todos por Elas”, transmitida ao vivo pelo canal parceiro Empreenda Mais, no YouTube. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo link .
Voltado para empreendedoras, futuras empreendedoras ou mulheres em busca de inspiração e clareza para seus próximos passos, o “Todos por Elas” propõe conexão, acolhimento e estímulo para quem deseja evoluir. O encontro foi pensado para fortalecer o desenvolvimento pessoal e profissional das mulheres, reunindo histórias reais, ferramentas de autoconhecimento e estímulos para quem deseja avançar na jornada empreendedora.
A programação conta com a palestra da empresária e palestrante Mariana Mizzaci com o tema “Destrave Seu Potencial: O Ponto de Partida para o Seu Sucesso”. A proposta é oferecer reflexões e estratégias práticas para que as participantes identifiquem suas forças internas, superem crenças limitantes e construam bases sólidas para alcançar objetivos, seja na vida pessoal ou nos negócios.
Na sequência, a empresária Paula Modolin compartilhará sua trajetória de superação, marcada por desafios que se transformaram em impulsos para o crescimento, com a palestra “Sua história tem o poder de te impulsionar!”. Sua história reforça o poder da resiliência e da determinação como motores para a realização de grandes sonhos.
O evento integra as ações do Sebrae-SP em homenagem às mulheres que movimentam a economia, inovam e assumem o protagonismo de suas histórias.
“Mais do que um evento, a proposta é criar uma atmosfera de inspiração e conexão—um espaço onde cada participante possa enxergar possibilidades, reacender motivações e perceber o poder que carrega em sua própria trajetória”, acrescenta a analista de negócios, Rafaela Brugnatti. “Preparamos uma noite para inspirar, transformar e lembrar que quando uma mulher se fortalece, muitas outras também avançam”, destaca.
Serviço:
Todos por Elas – Edição Especial: Mês do Empreendedorismo Feminino
Data: 27 de novembro às 19h
Local: Online, no canal Empreenda Mais (link enviado no dia do evento)