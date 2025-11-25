A final da 13ª Copa Semel, entre Redentor e Independência, marcada para este domingo (30), às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, contará com uma ação solidária envolvendo diretamente as equipes finalistas e seus torcedores: o ingresso solidário. Ele não terá custo em dinheiro. Para acessar o estádio, cada torcedor deverá doar um litro de leite, que será trocado pelo bilhete nas sedes dos clubes a partir de sábado (29) ou na entrada do estádio no dia do jogo. Haverá equipes responsáveis pelo recolhimento do leite em ambos os locais. O público será limitado a 900 torcedores por clube, medida adotada para garantir segurança, conforto e organização durante a partida.

O leite arrecadado será destinado a instituições sociais indicadas pelos clubes. A diretoria do Independência encaminhará as doações para a Creche Antônio Pereira, localizada na Vila Souto, em Bauru. Já o Redentor entregará os litros arrecadados à Igreja Rasgando os Céus, na Vila Cardia. As equipes também serão responsáveis pela distribuição dos ingressos entre seus torcedores.

Para reforçar a proteção do público, a Semel estabeleceu acessos separados para as torcidas. A torcida do Redentor, mandante do confronto, deverá entrar exclusivamente pelo Portão 1, localizado na rua Alice Figueiredo, lateral do estádio. O público do Independência, visitante, terá acesso pelo Portão 2, na rua Carlos Blei Filho, no campo do Triagem. A entrada será monitorada por seguranças posicionados nos dois pontos.