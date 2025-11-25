A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as 90 novas vagas de emprego da semana.
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx
Confira as vagas:
Almoxarife – 1 vaga
Analista de Operações I - cadastro (Bauru) – 1 vaga
Arte finalista – 1 vaga
Assistente de Operações de loja – 2 vagas
Assistente de sucesso do cliente – 1 vaga
Atendente – 3 vagas
Atendente de cobrança – 2 vagas
Atendente de loja (Boulevard Shopping - 15h45 às 22h) – 1 vaga
Auxiliar Administrativo – 1 vaga
Auxiliar de estoque – 1 vaga
Auxiliar de Produção – 3 vagas
Auxiliar de saúde bucal – 1 vaga
Auxiliar de secretaria I (recepção) – 6 vagas
Auxiliar de suporte – 1 vaga
Auxiliar vendas acessórios – 1 vaga
Balconista – 2 vagas
Camareira de hotel – 1 vaga
Carpinteiro – 1 vaga
Confeiteiro (free-lancer) – 2 vagas
Corretor de imóveis – 7 vagas
Cursando Ensino Médio noturno – 1 vaga
Eletricista – 1 vaga
Encarregado de estoque e logística – 1 vaga
Estágio cursando Ensino Médio noturno – 1 vaga
Estágio em Administração (Técnico ou Superior) – 1 vaga
Estágio em Ciências Contábeis/Administração/Economia – 1 vaga
Estágio em Educação Física – 1 vaga
Estágio Ensino Médio manhã – 2 vagas
Estágio Ensino Médio noturno – 1 vaga
Estágio Ensino Médio tarde/noite – 1 vaga
Estágio Marketing/Design/Publicidade e Propaganda – 1 vaga
Estágio Publicidade e Propaganda/Marketing/Design – 1 vaga
Farmacêutico – 1 vaga
Hunter – 5 vagas
Jovem Aprendiz – 1 vaga
Mensageiro/manobrista de hotel – 1 vaga
Motorista caminhão munck – 1 vaga
Motorista de rodotrem – 2 vagas
Motorista de transporte escolar – 6 vagas
Operadora de lanchonete/caixa (Agudos) – 1 vaga
Programador torno CNC – 1 vaga
Recepcionista tournant – 1 vaga
Social media – 1 vaga
Soldador – 1 vaga
Técnico de Segurança – 1 vaga
Técnico de Infraestrutura – 1 vaga
Técnico em Segurança do Trabalho – 1 vaga
Televendas – 4 vagas
Trabalhador rural – 1 vaga
Vaga de auxiliar de manutenção predial 2 – 4 vagas
Vendedor (a) – 1 vaga
Vendedor interno – 2 vagas
Vendedor (a) comercial Programa A Noite É Sua TV Band – 1 vaga