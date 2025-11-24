O Senac promove até sábado (29) a Semana Senac de Inclusão e Diversidade em diversas unidades do Estado de São Paulo com atividades que estimulam reflexão, aprendizado e diálogo sobre temas essenciais para a construção de uma sociedade mais inclusiva. No centro-oeste paulista, as unidades de Bauru, Jaú e Ourinhos oferecem programação gratuita com oficinas, rodas de conversa e encontros com especialistas.
Em Bauru, a programação inclui a oficina Cerâmica: "O Avô de Barri – narrativa ancestral Terena", conduzida pelo artista indígena Irineu Nje’a Terena, que apresenta a narrativa de criação do povo Terena e orienta o público na modelagem em argila. A atividade ocorre nesta terça-feira (25), das 19h às 21h.
A unidade também realiza a mesa-redonda Diversidade que ensina: diálogos sobre educação inclusiva, na quinta-feira (27), no mesmo horário. O encontro contará com a participação das especialistas em psicologia, educação especial e educação bilíngue para surdos Silvia Baldin, Aline Duarte e Maria Fernanda Ribeiro, que vão apresentar experiências e reflexões sobre práticas pedagógicas inclusivas.
No Senac Jaú, o destaque é o bate-papo "Etarismo, longevidade e deficiência: a urgência do debate inclusivo", que será realizado nesta quarta-feira (26), às 19h30, e aborda como o preconceito etário se relaciona com diferentes formas de deficiência e seus efeitos na vida social e profissional.
Em Ourinhos, o tema Longevidade, educação e mundo do trabalho será debatido nesta terça-feira (25), às 19h, com a palestrante Gerda Kewitz, profissional com trajetória consolidada nas áreas cultural, educacional e administrativa. A unidade também promove o Cine-debate: longevidade e etarismo, na sexta-feira (28), com sessões das 8h às 11h e das 19h às 22h.
A iniciativa reforça o compromisso institucional do Senac com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, sobretudo aqueles voltados à igualdade de gênero, à redução das desigualdades e ao fortalecimento de comunidades sustentáveis.
A programação completa e as inscrições estão disponíveis no site oficial do evento. Todas as ações são gratuitas, com vagas limitadas e abertas à população.
Serviço:
Semana Senac de Inclusão e Diversidade 2025 - Senac Bauru, Senac Jaú e Senac Ourinhos
Quando: de 24 até 29 novembro de 2025
Entrada gratuita
Informações e inscrições: https://eventos.sp.senac.br/evento/semana-senac-de-inclusao-e-diversidade-2025/
Senac Bauru
Endereço Bloco II: Rua Engenheiro Saint Martin, 10-12 – Centro – Bauru/SP
Endereço Bloco III: Av. Rodrigues Alves, 8-37 – Centro – Bauru/SP
Senac Jaú
Endereço: Rua São Sebastião, 145 – Chácara B. Miraglia – Jaú/SP
Senac Ourinhos
Endereço: Rua Duque de Caxias, 679 – Vila Recreio – Ourinhos/SP