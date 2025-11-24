A decisão da 13ª edição da Copa Semel será disputada no próximo domingo (30), às 9h40, no estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara, em Bauru. O duelo entre Redentor e Independência definirá o campeão da competição, em um jogo único que, em caso de empate no tempo regulamentar, será decidido nos pênaltis. Pela primeira vez na história da Copa Semel, a final será conduzida por um árbitro Fifa: Marcelo de Lima Henrique, natural do Rio de Janeiro, estará à frente da arbitragem. Os auxiliares ainda serão definidos pela organização.
O secretário municipal de Esportes e Lazer, Leandro Avila Rodrigues, destacou a escolha do árbitro e a organização da final: “Traremos o Marcelo para abrilhantar a decisão, árbitro experiente, 54 anos, Fifa durante seis anos. Em 2014, inclusive, arbitrou nas eliminatórias da Copa do Mundo. Acostumado a decisões, o futebol amador de Bauru merece. O amador de Bauru é um dos mais fortes da região, o campeonato merece, e vamos continuar com nosso projeto de fortalecer cada vez mais o esporte local. Já estamos trabalhando nas melhorias dos distritais, atendendo todas as exigências do MP, vamos cuidar dos gramados, para proporcionar um lindo espetáculo para quem joga e quem assiste.”
Ele acrescentou sobre a expectativa para o jogo: “Esperamos também que a final seja digna da grandeza das duas equipes que estão disputando, e que o espetáculo seja nas arquibancadas e dentro das quatro linhas. Esperamos um jogo disputado, com duas equipes técnicas e torcidas apaixonadas, e que ocorra tudo dentro da normalidade, um domingo de lazer para famílias e amigos. Vamos trabalhar para isto.”
Marcelo de Lima Henrique iniciou sua carreira na arbitragem em competições estaduais do Rio de Janeiro e, ao longo dos anos, passou a atuar em torneios nacionais, incluindo o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Em 2011, foi listado como árbitro FIFA, o que lhe permitiu conduzir partidas internacionais organizadas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL). Desde então, Marcelo atuou em jogos de eliminatórias da Copa Libertadores e Sul-Americana, além de partidas classificatórias para torneios da seleção brasileira em diferentes categorias.
O árbitro já esteve à frente de decisões em campeonatos nacionais e internacionais. Acostumado a decisões, Marcelo traz experiência para comandar a primeira final da Copa Semel com arbitragem internacional.
O acesso ao estádio será controlado por ingressos distribuídos às diretorias dos clubes participantes, seguindo a limitação de público determinada pela Secretaria de Esportes e Lazer para garantir a organização e segurança durante a partida.
A final da Copa Semel reúne duas equipes tradicionais do futebol amador bauruense. O Independência, atual campeão, busca o bicampeonato consecutivo sob o comando do técnico Juliano. O time conta com jogadores experientes e ex-profissionais, com destaque para o goleiro Yuri, que garantiu a classificação para a final defendendo um pênalti decisivo nas semifinais contra o Unidos do Tangarás.
O Redentor retorna à decisão após conquistar o título em 2023. Comandado pelo técnico Kita, auxiliado por Bilão, o time combina experiência e juventude. Nas semifinais, o goleiro Nikito foi o destaque defendendo uma cobrança de pênalti e viu a equipe do Parquinho desperdiçar duas cobranças, garantindo a vaga na final.