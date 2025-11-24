Criado em 2019 pela fundadora Daniele Camargo, o Instituto Elas se tornou uma referência em Bauru no acolhimento de mulheres em situação de violência e vulnerabilidade social. A organização, sem fins lucrativos, nasce com a missão de empoderar mulheres por meio de um atendimento integral e humanizado, oferecendo projetos que favorecem autonomia, liberdade e a construção de novas trajetórias de vida.

Ao longo de seis anos de atuação, o Instituto tem trabalhado para ampliar o protagonismo feminino e promover a inclusão social, combatendo todas as formas de violência e garantindo a proteção de direitos. A proposta é criar oportunidades reais para que cada mulher atendida possa assumir o controle de sua própria história.Como forma de sustentar e expandir os serviços oferecidos, o Instituto Elas realiza neste mês mais uma edição do Jantar Fraternal, evento beneficente que reverte toda a renda arrecadada para a instituição.

Neste ano, o jantar acontece no dia 26, a partir das 19h, no salão de festas da Hípica, localizado na Avenida José Henrique Ferraz, nº 7-15, no Jardim Ouro Verde.