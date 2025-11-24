O Bauru Basket e a Unimed Bauru convidam todos para mais uma edição da campanha “Doador Campeão”. Nesta terça-feira, 25 de novembro, em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, quem ajudar a abastecer o estoque do Hemovida será presenteado com uma camiseta promocional e com um par de ingressos — que poderá ser utilizado nos jogos dos dias 3, 10 ou 12 de dezembro (contra São José, Corinthians e Mogi, respectivamente). O torcedor deverá escolher uma das datas no ato da retirada.
Presença do elenco
Para marcar o início da campanha, os atletas do Bauru Basket estarão no banco de sangue nesta terça, às 10h, incentivando os doadores, conversando com o público e atendendo a imprensa.
Vale ressaltar que a entrega dos brindes não será restrita ao período em que o elenco estiver presente, mas sim à quantidade (100 camisetas).
O Hemovida fica dentro da estrutura do Hospital Beneficência Portuguesa, com entradas pela Rua Gustavo Maciel, quadra 15, ou pela Rua Rio Branco, 13-83. O atendimento ocorre das 7h às 12h e das 13h30 às 16h, de segunda a sexta-feira.
Quem pode doar?
– Pessoas em boas condições de saúde, com idade entre 16 e 69 anos;
– Peso mínimo de 50 kg e descanso adequado na noite anterior (mínimo de 6 horas);
– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores;
– Estar alimentado (evitar refeições gordurosas nas 4 horas que antecedem a doação);
– Não apresentar sintomas de gripe, febre amarela, dengue, zika, sarampo ou chikungunya nos últimos 30 dias.
Onde fica?
