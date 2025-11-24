O Bauru Basket e a Unimed Bauru convidam todos para mais uma edição da campanha “Doador Campeão”. Nesta terça-feira, 25 de novembro, em celebração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, quem ajudar a abastecer o estoque do Hemovida será presenteado com uma camiseta promocional e com um par de ingressos — que poderá ser utilizado nos jogos dos dias 3, 10 ou 12 de dezembro (contra São José, Corinthians e Mogi, respectivamente). O torcedor deverá escolher uma das datas no ato da retirada.

Presença do elenco

Para marcar o início da campanha, os atletas do Bauru Basket estarão no banco de sangue nesta terça, às 10h, incentivando os doadores, conversando com o público e atendendo a imprensa.

Vale ressaltar que a entrega dos brindes não será restrita ao período em que o elenco estiver presente, mas sim à quantidade (100 camisetas).