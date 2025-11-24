A equipe da Associação Garra de Tigre/SEMEL/ECOVITA encerrou a sequência de competições internacionais em 2025 com um resultado expressivo: cinco medalhas de ouro no 5th International Hung Kuen Competition, realizado no último fim de semana, em Hong Kong. Ao todo, o grupo trouxe dez medalhas ao Brasil, incluindo pratas e bronzes.
O torneio, dedicado exclusivamente ao estilo Hung Gar, reuniu representantes de 15 países, entre eles China, Hong Kong, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suécia, Canadá e Bélgica. A AGTKF representou o Brasil com os atletas Richard Leutz, Laís Irene Pereira e Cristiano Mansur (AGTKF Florianópolis), distribuídos em 10 categorias.
Recém-chegado do Mundial na China, onde conquistou um título inédito na categoria mãos livres, Richard Leutz voltou a se destacar ao vencer novamente mãos livres e armas duplas, além de faturar ouro em armas médias (facão simples) e prata em lança, modalidade em que estreou.
Laís Irene Pereira também subiu ao pódio em todas as provas que disputou: ouro em mãos livres e espada, prata em armas duplas e bronze no bastão. Já Cristiano Mansur conquistou prata em mãos livres e bronze em armas duplas.
Ao final, a delegação somou 5 ouros, 3 pratas e 2 bronzes, desempenho que, segundo a entidade, reforça a qualidade do trabalho desenvolvido em Bauru pela AGTKF.
Treinamento na China
Após a competição, o trio seguiu para Foshan, na China — cidade natal do estilo Hung Gar — para um período de aperfeiçoamento técnico com o mestre Lam Chun Sing, referência mundial que a AGTKF representa no Brasil desde 2013. Além do treinamento intensivo, os atletas participaram de demonstrações para autoridades chinesas e concederam entrevistas à imprensa local.
O próximo compromisso da equipe será o Campeonato Brasileiro, que ocorre entre 10 e 14 de dezembro, no Ginásio da UnB, em Brasília. Atletas classificados no Campeonato Paulista irão completar a delegação.