A equipe da Associação Garra de Tigre/SEMEL/ECOVITA encerrou a sequência de competições internacionais em 2025 com um resultado expressivo: cinco medalhas de ouro no 5th International Hung Kuen Competition, realizado no último fim de semana, em Hong Kong. Ao todo, o grupo trouxe dez medalhas ao Brasil, incluindo pratas e bronzes.

O torneio, dedicado exclusivamente ao estilo Hung Gar, reuniu representantes de 15 países, entre eles China, Hong Kong, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suécia, Canadá e Bélgica. A AGTKF representou o Brasil com os atletas Richard Leutz, Laís Irene Pereira e Cristiano Mansur (AGTKF Florianópolis), distribuídos em 10 categorias.

Recém-chegado do Mundial na China, onde conquistou um título inédito na categoria mãos livres, Richard Leutz voltou a se destacar ao vencer novamente mãos livres e armas duplas, além de faturar ouro em armas médias (facão simples) e prata em lança, modalidade em que estreou.