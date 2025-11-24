24 de novembro de 2025
KUNG FU

Equipe bauruense conquista cinco ouros em competição na China

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Além do treinamento, os lutadores foram convidados para realizar demonstrações para representantes do governo chinês
Além do treinamento, os lutadores foram convidados para realizar demonstrações para representantes do governo chinês

A equipe da Associação Garra de Tigre/SEMEL/ECOVITA encerrou a sequência de competições internacionais em 2025 com um resultado expressivo: cinco medalhas de ouro no 5th International Hung Kuen Competition, realizado no último fim de semana, em Hong Kong. Ao todo, o grupo trouxe dez medalhas ao Brasil, incluindo pratas e bronzes.

O torneio, dedicado exclusivamente ao estilo Hung Gar, reuniu representantes de 15 países, entre eles China, Hong Kong, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Suécia, Canadá e Bélgica. A AGTKF representou o Brasil com os atletas Richard Leutz, Laís Irene Pereira e Cristiano Mansur (AGTKF Florianópolis), distribuídos em 10 categorias.

Recém-chegado do Mundial na China, onde conquistou um título inédito na categoria mãos livres, Richard Leutz voltou a se destacar ao vencer novamente mãos livres e armas duplas, além de faturar ouro em armas médias (facão simples) e prata em lança, modalidade em que estreou.

Laís Irene Pereira também subiu ao pódio em todas as provas que disputou: ouro em mãos livres e espada, prata em armas duplas e bronze no bastão. Já Cristiano Mansur conquistou prata em mãos livres e bronze em armas duplas.

Ao final, a delegação somou 5 ouros, 3 pratas e 2 bronzes, desempenho que, segundo a entidade, reforça a qualidade do trabalho desenvolvido em Bauru pela AGTKF.

Treinamento na China

Após a competição, o trio seguiu para Foshan, na China — cidade natal do estilo Hung Gar — para um período de aperfeiçoamento técnico com o mestre Lam Chun Sing, referência mundial que a AGTKF representa no Brasil desde 2013. Além do treinamento intensivo, os atletas participaram de demonstrações para autoridades chinesas e concederam entrevistas à imprensa local.

O próximo compromisso da equipe será o Campeonato Brasileiro, que ocorre entre 10 e 14 de dezembro, no Ginásio da UnB, em Brasília. Atletas classificados no Campeonato Paulista irão completar a delegação.

