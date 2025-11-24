Um motorista que conduzia um HB20 branco sofreu um acidente na noite deste domingo (23), quando o veículo caiu em um buraco aberto para uma obra do Departamento de Água e Esgoto (DAE), na quadra 50 da avenida Nações Unidas, no sentido bairro–Centro, em Bauru. Apesar dos danos na parte dianteira do carro, ele não se feriu.

O JCNET apurou que a chuva que atingiu a cidade arrastou a terra utilizada para preencher provisoriamente a abertura deixada por uma intervenção recente do DAE no local. Na manhã desta segunda-feira (24), a reportagem constatou que a autarquia havia realizado um reparo emergencial e informou que o serviço definitivo será executado após o período de chuvas.

Ações de ressarcimento

Conforme o JCNET noticiou em janeiro deste ano, em 2024 a Prefeitura de Bauru foi ré em 81 ações ajuizadas por pessoas que pediram indenização após sofrerem acidentes provocados por buracos em via pública. Além desses 81 casos, havia outros 17 processos em andamento à época por ocorrências relacionadas à falta de sinalização e obstáculos.