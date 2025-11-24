Cinema, teatro, literatura e um jantar de olhos vendados compõem o especial “Para Todos os Gostos” do Sesc Bauru que acontece entre 25 e 30 de novembro e busca estimular os sentidos dos participantes. O evento promove experiências sensoriais, afetivas e culturais tendo a alimentação como ponto comum em uma programação diversa, como os próprios gostos.

Confira a programação do Para Todos os Gostos:

Dia 25. Terça. 19h30.

Cine Degustação: Estômago

Dir.: Marcos Jorge | Brasil, Itália | 2007 | 113min

Raimundo Nonato deixa o Nordeste para tentar a vida em São Paulo e, por acaso, descobre ter um talento para a culinária. Tudo vai bem até que uma traição muda os rumos da sua vida.

A exibição é seguida de degustação de porção de “macarrão à putanesca” preparada pelo chef Fernandinho.

Auditório. Ingressos no dia da exibição, a partir das 14h em sescsp.org.br/bauru ou no app Credencial Sesc SP e, presencialmente, às 18h30. Grátis. Classificação indicativa 16 anos.