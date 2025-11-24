Cinema, teatro, literatura e um jantar de olhos vendados compõem o especial “Para Todos os Gostos” do Sesc Bauru que acontece entre 25 e 30 de novembro e busca estimular os sentidos dos participantes. O evento promove experiências sensoriais, afetivas e culturais tendo a alimentação como ponto comum em uma programação diversa, como os próprios gostos.
Confira a programação do Para Todos os Gostos:
Dia 25. Terça. 19h30.
Cine Degustação: Estômago
Dir.: Marcos Jorge | Brasil, Itália | 2007 | 113min
Raimundo Nonato deixa o Nordeste para tentar a vida em São Paulo e, por acaso, descobre ter um talento para a culinária. Tudo vai bem até que uma traição muda os rumos da sua vida.
A exibição é seguida de degustação de porção de “macarrão à putanesca” preparada pelo chef Fernandinho.
Auditório. Ingressos no dia da exibição, a partir das 14h em sescsp.org.br/bauru ou no app Credencial Sesc SP e, presencialmente, às 18h30. Grátis. Classificação indicativa 16 anos.
Dia 26. Quarta. 19h30.
Cine Degustação: Estômago 2: O Poderoso Chef
Dir.: Marcos Jorge | Brasil, Itália | 2024 | 131min
A chegada de Don Caroglio ameaça o poder de Etcétera no presídio. Nessa guerra, resta à Nonato usar sua habilidade culinária para manter sua posição de chef da prisão.
A exibição é seguida de degustação de porção de “feijoada” preparada pelo chef Fernandinho.
Auditório. Ingressos no dia da exibição, a partir das 14h em sescsp.org.br/bauru ou no app Credencial Sesc SP e, presencialmente, às 18h30. Grátis. Classificação indicativa 18 anos.
Dias 27 e 28. Quinta e sexta. 17h30.
Alimentando Emoções
Com Cia Eureka
Um garçom, um músico e um carrinho (com alimentos e temperos diversos) trazem um cardápio inusitado inspirado em autores com Cora Coralina, Adélia Prado, Carlos Drummond de Andrade, Vinicius de Moraes, Luís da Câmara Cascudo, entre outros. Por meio de poemas, contos e pequenas histórias, essa simpática dupla propõe uma reflexão sobre memória afetiva e o prazer de se alimentar.
Convivência. Grátis. Todas as idades.
Dia 28. Sexta. 19h30.
Espetáculo “Tá Na Mesa!”
Com Grupo Matula Teatro
Luiza, inspirada por um sonho, sai de casa para observar os costumes à mesa. Em seu percurso, ela passa por diversas situações que evidenciam os processos que envolvem o ato de se alimentar: questões sociais, políticas, qualidade e origem dos alimentos.
Convivência. Grátis. Livre.
Dia 29. Sábado. 11h30 e 15h30.
Doces Poemas da Cora
Com Prana Teatro
Uma pequena boneca de Cora Coralina convida a conhecer seus poemas e seus deliciosos doces no tacho de cobre. Intervenção itinerante de teatro de animação que utiliza a técnica de manipulação direta de bonecos, objetos em miniatura e violino ao vivo.
Convivência. Grátis. Todas as idades.
Dia 29. Sábado. 19h30.
Jantar no Escuro
Com Ateliê no Escuro e Chef Aprendiz
De olhos vendados, os participantes degustam um menu surpresa com as mãos. Paladar, tato, olfato e audição são estimulados em um jantar harmonizado com drinks sem álcool. Nos intervalos entre os pratos, o público recebe estímulos sensoriais com leitura de poesias e música ao vivo.
Espaço de Leitura. Valores: R$ 24,00 (credencial plena) para trabalhador do comércio de bens, serviços e turismo credenciado no Sesc e dependentes; R$ 40,00 (meia entrada) e R$80,00 (inteira) para os demais interessados. A partir de 18 anos.
Dia 30. Domingo. 11h às 12h.
Sentidos Contados
Com Cia Núcleo
Contações de histórias foram desenvolvidas com base nos cinco sentidos e as diferentes percepções. O estímulo dessa sensibilização surge a partir de histórias de diversos autores e originárias de muitos pontos do mundo. Como um enredo pode provocar o paladar? Os cheiros, as imagens e os sons fazem parte desta experiência compartilhada.
Espaço de Exposições. Grátis. Livre.
O Sesc fica na Av. Aureliano Cardia, 6-71. Mais informações pelo telefone (14) 3235-1750 de terça a sexta, das 13h às 21h30; sábado, domingo e feriado, das 10h às 18h30; ou pelo Portal sescsp.org.br/bauru.