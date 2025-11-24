Em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de dezembro), no dia 7 (um domingo), das 9h às 12h, acontecerá a primeira caminhada PCD (pessoa com deficiência) e pet PCD no Espaço Recreiovia, na avenida Getúlio Vargas. O ponto de concentração da caminhada será em frente à árvore copaíba e a organização do evento sugere aos participantes irem com camiseta branca, para identificação.

A iniciativa busca fortalecer a inclusão e promover a conscientização sobre as diversas formas de deficiência. O incentivo aos encontros e o estímulo à empatia são objetivos da organização do evento, para contribuir com a construção de uma sociedade mais acessível, acolhedora e equitativa para todos.

Durante a caminhada, serão realizados sorteios com brindes para os animais de estimação – biscoitos, ração, bandanas, entre outros – e para os participantes. Outra atração presente no evento é o Teatro Interativo de Bonecos, promovido pela Sorri Bauru, a “Turma do Bairro”, onde bonecos contam histórias de crianças e/ou adolescentes com deficiência física, visual, intelectual, autismo, entre outros.