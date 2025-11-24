Durante a chuva que atingiu alguns bairros de Bauru na noite deste domingo (23), dois estrangeiros ficaram feridos em um acidente envolvendo moto e carro pouco antes da meia-noite, no cruzamento da rua Marcondes Salgado com a avenida Nações Unidas, via que lidera o ranking de colisões na cidade (leia mais abaixo).
De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a batida ocorreu quando um Citroën Aircross prata, com placas de Piratininga, estava parado no semáforo vermelho. A chuva havia se intensificado naquele momento e, por razões ainda a serem esclarecidas, a Honda CG 150 preta, ocupada por dois homens de nacionalidade colombiana, colidiu na traseira do veículo. O motociclista e o garupa foram socorridos pelo Samu ao Pronto-Socorro Central (PSC). O condutor do Aircross não se feriu.
Ainda conforme o BO, um dos colombianos recusou atendimento e pediu alta do PSC. O outro permaneceu internado, em repouso e medicado, aguardando tomografias de crânio, face, tórax e abdômen (superior e inferior). A equipe policial registrou que a moto foi recolhida administrativamente, já que não havia documentação que comprovasse a posse nem habilitação compatível válida no Brasil.
Trânsito na Nações
Uma das principais e mais movimentadas artérias da cidade, que corta Bauru de Norte a Sul, a avenida Nações Unidas é, mais uma vez, a campeã de acidentes de trânsito nos últimos 12 meses, agora com 70 ocorrências registradas — uma delas com morte. A via tem liderado a estatística nos últimos anos.
