As leves pancadas de chuva da madrugada deste domingo devem continuar nesta segunda-feira (24) em Bauru. Segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru (IPMet), a previsão é de chuvas isoladas, acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas ao longo do dia.
As precipitações registradas em algumas regiões da cidade na noite de domingo (23) e durante a madrugada desta segunda totalizaram 13,2 milímetros, de acordo com os medidores do IPMet. O acumulado mensal já chega a 131,3 milímetros.
A condição de instabilidade permanece no Estado todo, com variação de nebulosidade e previsão de chuvas isoladas. As temperaturas sofrem um leve declínio, com máximas não ultrapassando 22 graus e mínimas próximas de 18 graus.
Para terça-feira (25), o tempo volta a ficar estável, com pouca nebulosidade e sem previsão de chuva na região. As temperaturas sobem novamente, com máximas previstas em torno de 30 graus.
Chuvas de Granizo na Região
Um forte sistema de instabilidade atingiu a região no fim da tarde de domingo (23) provocando queda de granizo em locais como Botucatu, São Manuel, Avaré e Pratânia, o que surpreendeu moradores e causou acúmulo de gelo sobre ruas, rodovias e residências.
“Parecia que estavam jogando pedras no carro. Eu tive que encostar porque não dava para ver nada na frente”, relatou um caminhoneiro que trafegava pela rodovia Rodovia Marechal Rondon.
A Defesa Civil permanece em monitoramento da área devido à continuidade das condições meteorológicas instáveis. Para mais detalhes, confira a matéria completa - Chuva de granizo para trânsito e assusta na região; VÍDEO.