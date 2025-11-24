As leves pancadas de chuva da madrugada deste domingo devem continuar nesta segunda-feira (24) em Bauru. Segundo dados do Centro de Meteorologia da Unesp de Bauru (IPMet), a previsão é de chuvas isoladas, acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas ao longo do dia.

As precipitações registradas em algumas regiões da cidade na noite de domingo (23) e durante a madrugada desta segunda totalizaram 13,2 milímetros, de acordo com os medidores do IPMet. O acumulado mensal já chega a 131,3 milímetros.

A condição de instabilidade permanece no Estado todo, com variação de nebulosidade e previsão de chuvas isoladas. As temperaturas sofrem um leve declínio, com máximas não ultrapassando 22 graus e mínimas próximas de 18 graus.