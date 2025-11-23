A Polícia Militar prendeu, na manhã de sexta-feira (21), um homem suspeito de furtar dez cabeças de gado (avaliadas em R$ 30 mil) de uma propriedade rural localizada em Presidente Alves. Os animais estavam sendo transportados em um caminhão Ford F-4000 cinza quando foram interceptados por uma equipe policial na Rodovia Roberto Kassim, km 2, sentido Reginópolis.
Segundo o boletim de ocorrência (BO), os policiais receberam a informação de que o gado furtado estaria sendo levado no veículo e iniciaram buscas pela região. Na abordagem, identificaram o motorista, proprietário do caminhão, e um passageiro, apontado como responsável pelos animais.
Durante a ação, o homem afirmou inicialmente que o gado seria de sua propriedade, porém, não apresentou qualquer documento que comprovasse a origem dos animais. Já o motorista declarou que havia sido contratado pelo outro apenas para realizar o frete e que desconhecia que o carregamento era produto de furto, relatando ainda ter buscado os animais momentos antes no sítio do passageiro.
A situação mudou quando o dono dos animais compareceu ao local. Ele reconheceu imediatamente o gado, apresentou notas fiscais e o ferro utilizado para marcar sua criação. Os policiais verificaram que as marcas nos animais coincidiam com as registradas pelo proprietário. Ele também mostrou fotos da cerca de sua propriedade cortada, evidenciando o ponto por onde o gado foi retirado.
Diante das evidências e do flagrante transporte dos animais, os policiais deram voz de prisão por furto qualificado. O suspeito foi encaminhado à Delegacia, onde permaneceu em silêncio durante o interrogatório, exercendo seu direito constitucional.
Após analisar os depoimentos e as circunstâncias do caso, a autoridade policial determinou a lavratura do auto de prisão em flagrante. Devido à pena prevista para o crime — superior a quatro anos —, não foi arbitrada fiança ao indiciado. O local do furto permaneceu preservado para perícia.