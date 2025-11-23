SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico, Chapecoense e Remo se juntaram ao campeão Coritiba e estão confirmados na elite do Brasileirão em 2026. O trio conseguiu terminar a Série B no G4 em uma rodada frenética e que contou com oito jogos ao mesmo tempo - todos decisivos.

O Athletico "bateu e voltou", enquanto o Remo volta à Série A depois de 31 anos. A Chapecoense, por sua vez, jogará a 1ª divisão dez anos depois do trágico acidente aéreo na Colômbia, e o Coritiba tornou-se o maior campeão da segundona.

Quem ficou no quase foram Criciúma e Goiás, que desperdiçaram as chances de acesso. Os dois, que iniciaram a rodada no G4, tropeçaram fora de casa e foram ultrapassados.