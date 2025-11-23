SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico, Chapecoense e Remo se juntaram ao campeão Coritiba e estão confirmados na elite do Brasileirão em 2026. O trio conseguiu terminar a Série B no G4 em uma rodada frenética e que contou com oito jogos ao mesmo tempo - todos decisivos.
O Athletico "bateu e voltou", enquanto o Remo volta à Série A depois de 31 anos. A Chapecoense, por sua vez, jogará a 1ª divisão dez anos depois do trágico acidente aéreo na Colômbia, e o Coritiba tornou-se o maior campeão da segundona.
Quem ficou no quase foram Criciúma e Goiás, que desperdiçaram as chances de acesso. Os dois, que iniciaram a rodada no G4, tropeçaram fora de casa e foram ultrapassados.
Já na parte inferior da tabela, a Ferroviária deu adeus e tornou-se a última equipe rebaixada. O clube do interior paulista tropeçou diante do Operário-PR e se junta a Volta Redonda, Amazonas e Paysandu, que já haviam caído de maneira antecipada para a Série C.
A cronologia dos jogos
A tarde começou boa para Ferroviária e Goiás, que balançaram as redes sobre Operário-PR e Remo cedo. Os paulistas saíram do rebaixamento, enquanto os goianos assumiram a vice-liderança. Quem não gostou foi o Athletic, que foi vazado pelo lanterna Paysandu e entrou no Z4.
Os dois líderes da tabela marcaram no final do 1º tempo de seus compromissos. O Coritiba, que já estava garantido na Série A, abriu o placar sobre o Amazonas para arrancar rumo ao título, e o Athletico, que precisava de um tropeço do rival para sonhar com o troféu, fez 1 a 0 no América-MG.
A Chapecoense desencantou e entrou no G4 pouco antes do intervalo do confronto diante do Atlético-GO. Pior para o Criciúma, que teve Felipinho expulso e não conseguiu superar o Cuiabá até o 2º tempo.