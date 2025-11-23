23 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
CONFIRMADOS

Série B termina com acesso dramático do Remo; veja quem subiu

FolhaPress
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fernando Torres/AGIF
Remo venceu o Goiás em um Mangueirão lotado e voltou à Série A depois de 31 anos
Remo venceu o Goiás em um Mangueirão lotado e voltou à Série A depois de 31 anos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Athletico, Chapecoense e Remo se juntaram ao campeão Coritiba e estão confirmados na elite do Brasileirão em 2026. O trio conseguiu terminar a Série B no G4 em uma rodada frenética e que contou com oito jogos ao mesmo tempo - todos decisivos.

O Athletico "bateu e voltou", enquanto o Remo volta à Série A depois de 31 anos. A Chapecoense, por sua vez, jogará a 1ª divisão dez anos depois do trágico acidente aéreo na Colômbia, e o Coritiba tornou-se o maior campeão da segundona.

Quem ficou no quase foram Criciúma e Goiás, que desperdiçaram as chances de acesso. Os dois, que iniciaram a rodada no G4, tropeçaram fora de casa e foram ultrapassados.

Já na parte inferior da tabela, a Ferroviária deu adeus e tornou-se a última equipe rebaixada. O clube do interior paulista tropeçou diante do Operário-PR e se junta a Volta Redonda, Amazonas e Paysandu, que já haviam caído de maneira antecipada para a Série C.

A cronologia dos jogos

A tarde começou boa para Ferroviária e Goiás, que balançaram as redes sobre Operário-PR e Remo cedo. Os paulistas saíram do rebaixamento, enquanto os goianos assumiram a vice-liderança. Quem não gostou foi o Athletic, que foi vazado pelo lanterna Paysandu e entrou no Z4.

Os dois líderes da tabela marcaram no final do 1º tempo de seus compromissos. O Coritiba, que já estava garantido na Série A, abriu o placar sobre o Amazonas para arrancar rumo ao título, e o Athletico, que precisava de um tropeço do rival para sonhar com o troféu, fez 1 a 0 no América-MG.

A Chapecoense desencantou e entrou no G4 pouco antes do intervalo do confronto diante do Atlético-GO. Pior para o Criciúma, que teve Felipinho expulso e não conseguiu superar o Cuiabá até o 2º tempo.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários