No começo da tarde deste domingo (23), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, o Bauru Basket encerrou sua sequência de três jogos fora de casa com derrota para o KTO/Minas. O duelo, válido por mais uma rodada do NBB Caixa, terminou com o placar de 94 x 88 para os mineiros.
Com o resultado, o Dragão cai para a 13ª colocação do campeonato, agora com cinco vitórias e sete derrotas (41,7% de aproveitamento). Os mineiros, por sua vez, seguem na vice-liderança, agora com uma campanha de 10 triunfos em 12 partidas (83,3%).
Os dois primeiros períodos tiveram roteiro semelhante: defesa do Minas forçando o erro dos bauruenses e muitos pontos convertidos em contra-ataques. As parciais de 24 x 14 e 30 x 18 refletiram a superioridade dos donos da casa, que foram ao intervalo vencendo por 54 x 32.
A volta do vestiário, porém, foi marcada por outra postura do Dragão. Com uma defesa agressiva e um ataque mais fluido, Bauru imprimiu seu ritmo. Andrezão cresceu no garrafão e Eugeniusz incendiou o jogo no perímetro — fazendo com que a diferença de 22 pontos caísse para 12.
No último período, Bauru manteve a intensidade, rodou bem a bola e chegou a se aproximar de um empate. Mas o Minas conteve a reação no momento decisivo e garantiu a vitória diante de sua torcida.
Números
Mesmo com a derrota, os dois maiores pontuadores da partida foram bauruenses: o pivô Andrezão, com duplo-duplo de 24 pontos e 12 rebotes; e o ala Alex Garcia, com 23 pontos, sete rebotes e nove assistências. Eugeniusz também se destacou, com 15 pontos, quatro rebotes e cinco assistências. Pelo lado mineiro, os principais pontuadores foram Alexandre Paranhos (22), Danilo Fuzaro (15) e Wini Silva (13).
Data FIBA
Após três jogos longe de casa, o Dragão retorna à Cidade Sem Limites para um período de treinamentos, já que o NBB Caixa terá uma pausa para a Data FIBA. Do elenco bauruense, o único convocado foi o ala Santiago Materan, que irá defender a seleção venezuelana em dois compromissos pelas Eliminatórias.
Os demais atletas terão 10 dias de preparação para o próximo jogo, que será no dia 3 de dezembro, no ginásio Panela de Pressão, contra o time do São José. O confronto irá marcar a reestreia de Dontrell Brite com a camisa do Bauru Basket.