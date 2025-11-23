No começo da tarde deste domingo (23), na Arena UniBH, em Belo Horizonte, o Bauru Basket encerrou sua sequência de três jogos fora de casa com derrota para o KTO/Minas. O duelo, válido por mais uma rodada do NBB Caixa, terminou com o placar de 94 x 88 para os mineiros.

Com o resultado, o Dragão cai para a 13ª colocação do campeonato, agora com cinco vitórias e sete derrotas (41,7% de aproveitamento). Os mineiros, por sua vez, seguem na vice-liderança, agora com uma campanha de 10 triunfos em 12 partidas (83,3%).

Os dois primeiros períodos tiveram roteiro semelhante: defesa do Minas forçando o erro dos bauruenses e muitos pontos convertidos em contra-ataques. As parciais de 24 x 14 e 30 x 18 refletiram a superioridade dos donos da casa, que foram ao intervalo vencendo por 54 x 32.