O último finalista da 13ª Copa Semel foi definido na manhã deste domingo (23), no Estádio Mirante Ferroviário, em Bauru. Unidos do Tangarás e Independência encerraram a fase semifinal da competição em um duelo equilibrado entre duas das equipes de melhor desempenho no campeonato. A partida terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.
Nas penalidades, o Independência venceu por 5 a 3 e assegurou presença na grande final pelo segundo ano consecutivo. O goleiro Yuri, velho conhecido da torcida noroestina, foi o destaque da partida ao defender uma das cobranças e garantir a classificação da equipe da zona Oeste. Atual campeão, o Independência busca agora o bicampeonato.
O Unidos do Tangarás encerra sua primeira participação na Copa Semel com uma campanha de destaque. A equipe chegou à semifinal de forma invicta e com o melhor desempenho geral da competição.
O início da partida foi estudado, mas de alto nível técnico. Com dois maestros na armação — Samuel, camisa 10 do Tangarás, e Murilo, camisa 10 do Independência — o jogo apresentou boas construções ofensivas. O Independência iniciou pressionando e levou perigo ao goleiro Luis Fernando. Duas bolas na trave, em sequência, assustaram a torcida do Tangarás. A equipe tentava responder nos contra-ataques, mas esbarrava na defesa sólida do Independência, bem postada com Bebe e V.H. Logo aos primeiros minutos, o lateral da equipe da zona oeste sentiu lesão e precisou ser substituído.
No ataque, comandado pelo artilheiro Levi, o Independência promoveu verdadeira “blitz” na área adversária, mas não conseguiu abrir o placar. O técnico do Tangarás, então, ajustou o sistema tático e colocou em campo o experiente atacante Rodrigo Tiuí, que logo no primeiro lance levou perigo em uma cabeçada próxima ao gol defendido por Yuri. Apesar da reação, o primeiro tempo terminou com domínio do Independência.
Na segunda etapa, o Tangarás voltou com postura mais agressiva e equilibrou o confronto. A equipe criou oportunidades principalmente em bolas alçadas na área e em jogadas pelas pontas. O Independência seguia tentando com construções trabalhadas, mas parava na defesa adversária. Nos minutos finais, ambas as equipes partiram para o tudo ou nada. Yuri, goleiro do Independência, fez uma defesa decisiva que manteve o time vivo na disputa.
Com o empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, a vaga foi decidida nos pênaltis. Os goleiros assumiam protagonismo, e Yuri confirmou o seu: defendeu uma cobrança e ajudou o Independência a vencer por 5 a 3, garantindo a equipe na final e mantendo vivo o sonho do bicampeonato consecutivo.
O Estádio Mirante Ferroviário recebeu excelente público na manhã decisiva. O secretário municipal de Esportes, Leandro Avila Rodrigues, destacou a grande festa e a importância do futebol amador para o município.
“O futebol amador fomenta o lazer, o esporte e a economia. Muita gente consegue uma renda por meio dessas competições. É gratificante proporcionar momentos como este para famílias, amigos e toda a comunidade. É isso que queremos: uma festa linda, com torcidas sem brigas, e o espetáculo dentro de campo prevalecendo. Hoje vimos duas equipes fortíssimas, e isso só engrandece o esporte local”, afirmou.