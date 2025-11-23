O último finalista da 13ª Copa Semel foi definido na manhã deste domingo (23), no Estádio Mirante Ferroviário, em Bauru. Unidos do Tangarás e Independência encerraram a fase semifinal da competição em um duelo equilibrado entre duas das equipes de melhor desempenho no campeonato. A partida terminou empatada em 0 a 0 no tempo regulamentar, levando a decisão da vaga para a disputa de pênaltis.

Nas penalidades, o Independência venceu por 5 a 3 e assegurou presença na grande final pelo segundo ano consecutivo. O goleiro Yuri, velho conhecido da torcida noroestina, foi o destaque da partida ao defender uma das cobranças e garantir a classificação da equipe da zona Oeste. Atual campeão, o Independência busca agora o bicampeonato.

O Unidos do Tangarás encerra sua primeira participação na Copa Semel com uma campanha de destaque. A equipe chegou à semifinal de forma invicta e com o melhor desempenho geral da competição.