O Ministério dos Transportes planeja lançar, em abril de 2026, o edital para a retomada da Malha Oeste, ferrovia que liga Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a Mairinque, em São Paulo, passando por Bauru. A informação é do portal de notícias Campo Grande News.

O trecho, desativado há cerca de 30 anos, demandará investimentos de R$ 35,7 bilhões em obras e R$ 53,5 bilhões na operação. A concessão terá duração de 57 anos e é vista como estratégica para o transporte de minérios e combustíveis, além de fortalecer a logística regional.

A retomada do transporte ferroviário em Mato Grosso do Sul é uma demanda antiga, com potencial para ampliar o escoamento de minérios, que hoje depende do Rio Paraguai e da BR-262.