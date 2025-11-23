O Ministério dos Transportes planeja lançar, em abril de 2026, o edital para a retomada da Malha Oeste, ferrovia que liga Corumbá, em Mato Grosso do Sul, a Mairinque, em São Paulo, passando por Bauru. A informação é do portal de notícias Campo Grande News.
O trecho, desativado há cerca de 30 anos, demandará investimentos de R$ 35,7 bilhões em obras e R$ 53,5 bilhões na operação. A concessão terá duração de 57 anos e é vista como estratégica para o transporte de minérios e combustíveis, além de fortalecer a logística regional.
A retomada do transporte ferroviário em Mato Grosso do Sul é uma demanda antiga, com potencial para ampliar o escoamento de minérios, que hoje depende do Rio Paraguai e da BR-262.
O projeto faz parte de um plano federal que inclui oito trechos ferroviários, com investimentos totais estimados em R$ 139,7 bilhões em obras e R$ 516,5 bilhões na operação. O primeiro leilão será para o Anel Ferroviário Sudeste, previsto para março de 2026.
Movimento em Bauru
Uma Carta Aberta pela Reativação da Malha Oeste foi aprovada em Bauru no último dia 31/10, durante uma Audiência Pública realizada no auditório da Instituição Toledo de Ensino (ITE), reunindo poderes Executivo e Legislativo, sociedade civil organizada, prefeitos, vereadores, sindicatos, universidades, associações empresariais e lideranças comunitárias de São Paulo e Mato Grosso do Sul. O documento estabelece diretrizes e reivindicações para a retomada da ferrovia e defende a reativação plena do modal com investimento público e privado, governança transparente e compromisso social.
O encontro foi fruto de uma iniciativa da vereadora Estela Almagro (PT), presidente da Comissão Temporária da Câmara de Bauru voltada para o tema, e reuniu diversas autoridades locais, regionais e nacionais. A reativação da ferrovia é considerada estratégica, principalmente com o término do contrato de concessão da Rumo S.A. previsto para julho de 2026, representando uma oportunidade histórica de modernização da Malha Oeste, integração regional e desenvolvimento econômico.