No clássico paulista, o Sesi Bauru foi superado em 3 sets a 0 pelo Vôlei Renata (25x23; 25x21; 25x22) na sexta rodada da Superliga 25-26. A partida foi disputada na noite desse sábado, 22, no Ginásio Taquaral, em Campinas. Com o resultado, o time de Bauru segue na sétima colocação, tendo seis pontos em duas vitórias e três derrotas.
Na próxima rodada da liga nacional, o Sesi Bauru volta a jogar em seus domínios. A partida é no sábado, 29, às 21h, na Arena Paulo Skaf, contra o JF Vôlei. Ao final do jogo, Bruninho, do Vôlei Renata, foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Barreto e Vaccari foram os maiores pontuadores do Sesi Bauru, com 10 pontos para cada.
Para o clássico paulista na sexta rodada da Superliga 25-26, o Sesi Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Juan, Thiery, Guiga, Vaccari, Lucas Barreto, Marcos Jr. e Pureza. O Sesi Bauru começa o primeiro set tendo dificuldade na virada de bola, com pressão dos bloqueios do Vôlei Renata levando a alguns erros de definição e a primeira parada do time de Bauru em 9 a 4.
O visitante cresce no sistema de bloqueios depois da parada de Anderson Rodrigues e volta pra parcial, chegando em 13 a 12 após bloqueios de Guiga e Lucas Barreto e forçando a parada do time de Campinas. A equipe de Bauru segue pressionando no saque e bloqueio, dificulta o passe campineiro e abre 17 a 19, no segundo tempo do mandante.
A defesa do Vôlei Renata cresce na parcial e o time da casa empata o set nos erros do Sesi Bauru, que para em 20 a 20. O set segue equilibrado, até o Vôlei Renata fechar em bloqueio no 25 a 23.
A segunda parcial segue com o equilíbrio do último set, com os dois times tendo sucesso nas viradas de bola e tendo recepções consistentes. A primeira vantagem é do lado do Vôlei Renata, após sequência de pontos em bloqueio e erro do visitante, que para no 20 a 15. O Sesi Bauru segue com dificuldade de ter saques em sequência, mas força a parada do Vôlei Renata em 24 a 21 após ponto de bloqueio do time de Bauru. Após o pedido de tempo, o time da casa fecha em erro de saque no 25 a 21.
O Sesi Bauru começa o terceiro set a frente, conseguindo manter a pressão no saque e bloqueio e com a vantagem mínima no placar. O Vôlei Renata consegue a sequência de pontos para empatar o set em 13 a 13 e força a primeira parada do visitante, que retorna no set com Éder na posição de oposto. A parcial segue equilibrada, até sequência de erros do Sesi Bauru, colocando a vantagem em 19 a 16 e parando pela segunda vez. O Vôlei Renata administra a diferença nas viradas de bola e fecha em 25 a 22.