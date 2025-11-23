No clássico paulista, o Sesi Bauru foi superado em 3 sets a 0 pelo Vôlei Renata (25x23; 25x21; 25x22) na sexta rodada da Superliga 25-26. A partida foi disputada na noite desse sábado, 22, no Ginásio Taquaral, em Campinas. Com o resultado, o time de Bauru segue na sétima colocação, tendo seis pontos em duas vitórias e três derrotas.

Na próxima rodada da liga nacional, o Sesi Bauru volta a jogar em seus domínios. A partida é no sábado, 29, às 21h, na Arena Paulo Skaf, contra o JF Vôlei. Ao final do jogo, Bruninho, do Vôlei Renata, foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Barreto e Vaccari foram os maiores pontuadores do Sesi Bauru, com 10 pontos para cada.

Para o clássico paulista na sexta rodada da Superliga 25-26, o Sesi Bauru entrou em quadra com o seguinte time titular: Juan, Thiery, Guiga, Vaccari, Lucas Barreto, Marcos Jr. e Pureza. O Sesi Bauru começa o primeiro set tendo dificuldade na virada de bola, com pressão dos bloqueios do Vôlei Renata levando a alguns erros de definição e a primeira parada do time de Bauru em 9 a 4.