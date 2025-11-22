A final da 19ª Copa Golden Master foi realizada na tarde deste sábado (22), no estádio Mirante Ferroviário, em Bauru, entre Barcelona e Gordinhos. O confronto terminou empatado por 2 a 2 no tempo regulamentar, resultado que levou a decisão para as cobranças de pênalti.
Nas penalidades, o Barcelona venceu por 8 a 7 e garantiu o título da competição. Esta foi a primeira conquista da equipe na Golden Master, campeonato para atletas acima de 40 anos.
Com o encerramento da partida, a edição atual da Copa Golden Master, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), foi oficialmente concluída, fechando a programação do torneio no calendário esportivo local.