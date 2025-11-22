A ARLS Arquitetos de Ormuzd, tradicional loja maçônica localizada na avenida Rodrigues Alves, 8-56, Centro, em Bauru, sediou a conquista de 84 maçons ao grau 33 do Rito Escocês Antigo e Aceito (REAA), o mais elevado dentro da Maçonaria. A honraria, concedida aos irmãos pelo Supremo Conselho do Brasil, órgão máximo do rito, foi celebrada com uma sessão ritualística simbólica, que reuniu cerca de 300 pessoas, na manhã deste sábado (22).

A elevação dos membros da Arquitetos de Ormuzd confere aos maçons um novo patamar de prestígio, visto que o grau 33 é dedicado apenas a lojas que se destacam significativamente pela contribuição à fraternidade e à sociedade, explica Francisco Antônio Ramos, bauruense que ocupa o cargo de assessor especial do Grão-Mestre Geral do Grande Oriente do Brasil (GOB).

“Eventos dessa magnitude geralmente acontecem no Rio de Janeiro. Em Bauru, é uma novidade. Nossa cidade se afirma como um verdadeiro polo da Maçonaria, e a ARLS Arquitetos de Ormuzd, com seus 129 anos de história, é mais antiga do que o próprio município", destaca Francisco.