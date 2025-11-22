O 20 de Novembro, Dia da Consciência Negra, é comemorado em grande consideração em Bauru. Vários eventos ocorrem relembrando e reverenciando quem foi Zumbi dos Palmares, sua luta, importância e desdobramentos até nossos dias. Alguns, infelizmente, ocorrem simultaneamente, dividindo os presentes, pois muitos gostariam de estar em todos. O dia transcorre rapidamente. Num deles, premiação já sacramentada e oficializada como das mais significativas, a entrega pela família Baté, de Tibiriçá, da Medalha Zumbi dos Palmares.

Tibiriçá é um reduto de muita luta e resistência. Este distrito rural é algo sui generis na história bauruense. São aproximadamente mil habitantes e, dentre eles, essa família, a Cosmo, também conhecida como Baté. Como uma espécie de quilombo do século XXI, o local é residência da maioria deles e quando não ali residindo, se encontram regularmente na residência, hoje morada da matriarca Irene Cosmo, 89 anos. Neste local acontecem manifestações de grande vulto o ano todo e em todas, além da família, a presença marcante da comunidade local, bauruense e regional.

Dentre essas atividades, a deste dia é marcante. Já é tradição, todo dia 20 de Novembro, agora feriado nacional, a entrega simbólica da medalha Zumbi dos Palmares para os guerreiros que, junto da família, se fazem presentes no seu dia a dia de luta e labuta do ano em curso.