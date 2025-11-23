Imagine um cosmos onde o sol é arrancado de sua órbita e substituído por uma vela vacilante. Eis a catástrofe ontológica desencadeada no final do século 18. Sob a sedução do Iluminismo e a explosão da Revolução Francesa, a humanidade orquestrou um golpe de estado contra o Céu. Embriagado de arrogância, o homem tentou usurpar o trono do Criador para instituir o "culto à razão". Não se tratou de mera transição política, mas de um verdadeiro deicídio cultural onde a criatura buscou destronar o Criador.

João Calvino nos recorda que o universo foi concebido como o Theatrum Gloriae Dei (Teatro da Glória de Deus). Entretanto, a Europa, outrora berço da Reforma Protestante, iniciou uma asfixia sistemática da fé transcendente. Deus foi marginalizado como uma relíquia obsoleta enquanto o homem se autoproclamava a medida suprema de todas as coisas e o centro gravitacional da existência.

O abismo se aprofundou com Friedrich Nietzsche e seu mergulho no niilismo, diagnosticando a vacuidade de uma existência sem absolutos. Como R.C. Sproul alertava, "ideias têm consequências", e o resultado dessa troca nefasta — a glória divina pela vaidade humana — não foi a liberdade, mas o desespero e a anarquia moral. Onde o Legislador Supremo é silenciado, o absurdo impera.