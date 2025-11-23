Neste domingo, a Igreja encerra o Ano Litúrgico de 2025. No domingo seguinte, com o início do Advento - tempo que prepara nossos corações para o Natal - abre-se o Ano Novo Litúrgico de 2026. Para concluir este ciclo, celebramos hoje a Solenidade de Jesus Cristo, Rei do Universo, Senhor da Paz e da Unidade.

No Evangelho proclamado nesta solenidade (cf. Lc. 23,35-43), São Lucas recorda que Jesus foi crucificado entre dois malfeitores. Os chefes do povo, os soldados romanos e um dos condenados zombavam de Jesus. Os líderes judaicos ironizavam os títulos religiosos atribuídos a Ele - o "Cristo de Deus" (Messias) e o "Escolhido" - títulos que, para eles, soavam escandalosos. Para os gregos, eram pura loucura. No julgamento diante do Sinédrio, o reconhecimento de Jesus como Messias implicava considerá-lo "Filho de Deus"; por isso o levaram a Pilatos como se fosse um subversivo, um agitador político. Pressionado pelas autoridades e pela multidão, Pilatos acabou condenando Jesus à cruz e mandou escrever no alto do madeiro: "Este é o rei dos judeus".

O povo e os chefes, em tom de desprezo, repetiam: "Se és o Cristo de Deus, o Escolhido [...] se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo!". Um dos malfeitores acompanhou a zombaria: "Tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós!". O outro, porém, o repreendeu, reconhecendo sua própria culpa e a inocência de Jesus. Em seguida, fez o pedido que atravessou os séculos: "Jesus, lembra-te de mim quando entrares no Paraíso". Assim confessou que Jesus é um rei que salva. E ouviu a promessa divina: "Ainda hoje estarás comigo no Paraíso".