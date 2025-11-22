Prezado leitor,

Você tem o hábito de, antes de passar um produto pelo caixa do supermercado, dar uma olhada atenta no rótulo de ingredientes? Ou não pressa você só compra correndo e nem repara?

Sendo bem sincera, a leitura crítica de rótulos é um dos pilares para que você se alimente bem, e garanta uma despensa mais saudável para toda a sua família.