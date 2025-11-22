Aquela sua peça que acabou de comprar cai como uma luva para sua amiga, mas quando é a sua vez de usar parece que tem algo de errado com você? Você certamente já deve ter vivenciado situações parecidas como a descrita, não é mesmo?!
As formas do corpo variam de pessoa para pessoa. Duas pessoas podem usar o mesmo tamanho de roupa, mas ter formato de corpo diferente. Assim, para saber o que lhe cai bem, analise detalhadamente seu tipo físico e lembre-se sempre de valorizar o que tem de bonito, desapegue dos seus pontos fracos!
Como encontrar as peças mais adequadas para você?
Em resumo, existem cinco tipos físicos: retângulo, triângulo invertido, triângulo, ampulheta e oval. Mas, na prática, encontramos uma multiplicação desses tipos, com diferentes proporções de simetria, e até mesmo, diferentes combinações entre eles. Para facilitar, que tal analisarmos cada tipo?
Retângulo
Mulheres com esse tipo de silhueta têm poucas curvas e uma cintura sem definição. Geralmente, as pernas e os braços são finos em relação ao corpo. Há harmonia entre as medidas do ombro e quadril. Dessa forma, o objetivo é criar a ilusão de uma falsa cintura, ou pelo menos desviar o olhar deste ponto. Para isso, chame a atenção para os ombros ou para o rosto.
Oval
É um tipo de silhueta, na qual o quadril, a cintura, a barriga e o busto são volumosos. Dessa maneira, o objetivo é criar uma linha que alonga e chamar atenção para o rosto, colo e ombros. Aposte em roupas escuras, sem muitos detalhes, colares compridos e looks monocromáticos para garantir uma silhueta mais enxuta. Evite tecidos volumosos, estampas exageradas, pregas, babados e drapeados.
Triângulo Invertido
É uma silhueta que apresenta muito busto, ombros largos e quadril estreito. Normalmente, as pernas são finas. Logo, o objetivo é balancear o volume entre os ombros e o quadril. A ideia é investir em peças com detalhes mais chamativos na parte inferior do corpo para valorizar o quadril e as pernas, e apostar em cores escuras na parte de cima, dando a impressão de que os ombros são menores. Assim, o equilíbrio entre ombros e a parte inferior será mantido.
Triângulo
Mulheres com esse tipo de silhueta têm ombros estreitos em relação ao quadril. As coxas volumosas contrastam com a cintura marcada. Então, o objetivo é camuflar o quadril largo e a coxa volumosa, e aumentar a largura dos ombros. Para chegar a um equilíbrio, chame atenção para a parte superior do corpo, com peças e/ou acessórios mais vistosos, e abuse de cores escuras na parte de baixo. Destaque a cintura, mas cuidado para não marcá-la demais e causar uma desproporção.
Ampulheta
É a silhueta mais equilibrada de todos os tipos físicos. A simetria dos ombros e quadril são alinhadas, a cintura é bem marcada. Nesse caso, o objetivo é valorizar a cintura fina e suavizar as curvas para garantir que a produção não fique vulgar. Cuidado com roupas justas demais (tanto na parte superior como inferior).
Quer mais uma dica?
Aposte nos truques que ajudam alongar a silhueta e valorizam todos os tipos físicos! Tome nota:
? Sapatos na cor nude, de bico fino e com peito do pé à mostra
? Peças com linhas verticais
? Decote V
? Vestido envelope
Conseguiu perceber? Não se trata de regras, mas sim de maneiras interessantes de encontrar as melhores opções para cada biótipo. Talvez aquela peça que você insiste em usar não esteja te valorizando tanto assim. Por outro lado, uma peça que você não usa pode simplesmente te transformar. Passe a observar com outros olhos, essa experiência pode ser libertadora!