Aquela sua peça que acabou de comprar cai como uma luva para sua amiga, mas quando é a sua vez de usar parece que tem algo de errado com você? Você certamente já deve ter vivenciado situações parecidas como a descrita, não é mesmo?!

As formas do corpo variam de pessoa para pessoa. Duas pessoas podem usar o mesmo tamanho de roupa, mas ter formato de corpo diferente. Assim, para saber o que lhe cai bem, analise detalhadamente seu tipo físico e lembre-se sempre de valorizar o que tem de bonito, desapegue dos seus pontos fracos!

Como encontrar as peças mais adequadas para você?

Em resumo, existem cinco tipos físicos: retângulo, triângulo invertido, triângulo, ampulheta e oval. Mas, na prática, encontramos uma multiplicação desses tipos, com diferentes proporções de simetria, e até mesmo, diferentes combinações entre eles. Para facilitar, que tal analisarmos cada tipo?

Retângulo