O dado divulgado pelo Banco Central mostra a primeira contração da economia trimestral em dois anos. A última queda do indicador de atividade do BC foi no terceiro trimestre de 2023, quando foi registrado um recuo de 0,5%.

O Banco Central (BC) informou que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), registrou queda de 0,2% em setembro, acumulando queda de 0,9% no terceiro trimestre deste ano. O resultado pelo BC foi calculado após ajuste sazonal — uma espécie de "compensação" para comparar períodos diferentes. A comparação foi feita com o mês de agosto e com o segundo trimestre de 2025.

A primeira queda do índice de atividade econômica da autoridade monetária acontece em meio a uma puxada na taxa de juros para conter a inflação. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, o maior nível em quase dois anos. O mercado projeta início do ciclo de queda do juro em janeiro de 2026. Os dados do BC demonstram contração da atividade nos três setores da economia no terceiro trimestre deste ano, sendo o maior deles na agropecuária: Agropecuária: - 4,5%; Indústria: -1% e Serviços: -0,3%.

PIB oficial do terceiro trimestre será divulgado em dezembro

O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O resultado oficial do período, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), será divulgado em 4 de dezembro.