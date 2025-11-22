O Banco Central (BC) informou que o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br), considerado a "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB), registrou queda de 0,2% em setembro, acumulando queda de 0,9% no terceiro trimestre deste ano. O resultado pelo BC foi calculado após ajuste sazonal — uma espécie de "compensação" para comparar períodos diferentes. A comparação foi feita com o mês de agosto e com o segundo trimestre de 2025.
O dado divulgado pelo Banco Central mostra a primeira contração da economia trimestral em dois anos. A última queda do indicador de atividade do BC foi no terceiro trimestre de 2023, quando foi registrado um recuo de 0,5%.
Juros elevados reduzem a atividade econômica
A primeira queda do índice de atividade econômica da autoridade monetária acontece em meio a uma puxada na taxa de juros para conter a inflação. Atualmente, a Selic está em 15% ao ano, o maior nível em quase dois anos. O mercado projeta início do ciclo de queda do juro em janeiro de 2026. Os dados do BC demonstram contração da atividade nos três setores da economia no terceiro trimestre deste ano, sendo o maior deles na agropecuária: Agropecuária: - 4,5%; Indústria: -1% e Serviços: -0,3%.
PIB oficial do terceiro trimestre será divulgado em dezembro
O PIB é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. O resultado oficial do período, medido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), será divulgado em 4 de dezembro.
Como é calculado o IBC-Br
O IBC-Br, ou Índice de Atividade Econômica do Banco Central, é calculado pelo Banco Central do Brasil e mede a evolução da atividade econômica do país. Ele é uma espécie de "prévia" do Produto Interno Bruto (PIB) e é divulgado mensalmente. Componentes do IBC-Br: Produção industrial; Desempenho da agropecuária; Atividade do setor de serviços; Volume de impostos sobre produtos e Indicadores de comércio. Esses dados são ajustados sazonalmente e combinados em um índice de base móvel, que mede a variação da atividade de um mês para outro e também em comparação com o mesmo período do ano anterior. O IBC-Br é importante porque ajuda a antecipar tendências da economia e subsidiar decisões estratégicas, além de influenciar a política monetária e as decisões do Comitê de Política Monetária (Copom) sobre a taxa básica de juros (Selic).
Black Friday chegando
Na próxima sexta-feira, dia 28 de novembro, teremos a Black Friday. Algumas dicas para otimizar suas compras. Antes de comprar defina um orçamento e priorize as compras para não se deixar levar pelas ofertas. Verifique os preços dos produtos que deseja comprar em diferentes lojas e sites para garantir o melhor desconto. Certifique-se de que a loja é confiável e tem boas avaliações.
Durante a Compra
Fique de olho em promoções-relâmpago: muitas lojas oferecem descontos por tempo limitado. Verifique se o preço oferecido é realmente o melhor. Leia as letras pequenas: verifique as condições de pagamento, frete e devolução. Faça compras em redes seguras para proteger seus dados. Use ferramentas de comparação: sites como Zoom, Buscapé e Google Shopping podem ajudar a encontrar os melhores preços. Aproveite descontos em categorias específicas: eletrônicos, eletrodomésticos e móveis são sempre opções populares. A Black Friday é uma ótima oportunidade para economizar, mas é importante estar atento aos golpes e ofertas enganosas. Boa sorte nas compras!
Mercado projeta inflação abaixo de 4,5% para este ano
Os economistas do mercado financeiro reduziram a estimativa de inflação de 2025 de 4,55% para 4,46%. A expectativa faz parte do boletim "Focus", divulgado nesta segunda-feira (17) pelo Banco Central (BC), com base em pesquisa realizada com mais de 100 instituições financeiras na última semana. É a primeira vez desde dezembro do ano passado que a projeção dos economistas dos bancos para 2025 fica abaixo do teto de 4,5% do sistema de metas de inflação.
