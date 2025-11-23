A agropecuária fica com 73% dos recursos do Orçamento federal destinados para medidas de adaptação às mudanças climáticas, frente de ação que busca proteger pessoas, ecossistemas e economias contra as consequências do aquecimento global.

Os números estão em um estudo feito pelo BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) em parceria com o Ministério do Planejamento que detalhou pela primeira vez como o Brasil vem aplicando recursos públicos relacionados ao tema.

Elaine Xavier, subsecretária de Temas Transversais da Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento, afirma que o levantamento é inédito até mesmo para a própria pasta.